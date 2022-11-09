蘇揆下令徹查中製無人機 蔣萬安酸：高端能、無人機不能

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）出席2022華人公益節，會前接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

2022/11/09 16:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨立委魯明哲爆料，國慶焰火晚會表演的「無人機國家隊」，所使用的機具與軟體皆來自中國深圳公司高巨創新的產品，行政院長蘇貞昌聽聞後下令徹查。國民黨台北市長候選人蔣萬安今下午受訪被問到此事，大酸說「高端能、無人機不能」，打進人體內的疫苗比無人機還要嚴重，呼籲政府必須給國人清楚的交代。

蔣萬安下午出席2022華人公益節授證典禮，典禮前接受媒體聯訪，媒體問起蘇貞昌下令徹查無人機，高端二期臨床試驗也是委託中資公司處理，是否認為中央此做法雙標？蔣萬安酸說，「這不只是綠能你不能，現在是高端能、無人機不能。」

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蔣萬安表示，民進黨從上到下包括總統蔡英文、副總統賴清德、蘇貞昌，以及民進黨台北市長候選人陳時中都是打高端疫苗，而高端第二期臨床試驗是委託中資公司辦理，「這打進人體內比無人機還嚴重。」

蔣萬安批評，「現在無人機要徹查，高端卻不用，蘇貞昌想查就查，鏡電視也一樣，無人機表演已經結束了，但高端跟鏡電視都還在」，呼籲政府還是必須要給國人一個清楚的交代。

高端昨發布新聞稿指，已針對中華民國防疫學會理事長王任賢指高端疫苗為無效疫苗等不實言論提告。蔣萬安對此表示，高端與其花心力提告，不如拿出科學數據，依照國際標準做好3期試驗，高端只想著自身權益，跟著民進黨政府進行一連串審查及採購的黑箱，其實對台灣的生技產業造成傷害。

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