台北選情冰冷 黃珊珊：藍綠鋪天蓋地打廣告令市民厭惡

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今率民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩、陳思宇前往北投中繼市場掃街。（記者鄭名翔攝）

2022/11/09 15:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長「三腳督」選戰雖持續膠著，但選情卻冷冰冰；無黨籍台北市長候選人黃珊珊今怪罪藍綠兩大黨，痛批藍綠逢選舉便砸大錢鋪天蓋地打廣告，令市民都深感厭惡，而自己不願讓這座城市回到8年前，處處口水、廣告比拚等，重申市民應做自己的主人，思考誰最適合擔任市長，誰可成為這座城市即戰力、可立即上工。

北投中繼市場今熱鬧開幕，黃珊珊率民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩、陳思宇前往掃街，並與台北市長柯文哲同場出席開幕式，被問到是否擔心再被質疑行政不中立問題，黃珊珊冷回，此處是市場，每位候選人都可以來，且自己是受市場自治會邀請出席開幕式。

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對於選戰進入倒數階段，黃珊珊表示，每天都認真做該做的事，盡量與選民接觸，並持續訴求「市民主義」，希望市民在這場選舉中，能張開雙眼、撕掉政黨外衣及藍綠顏色，便會知道誰最適合擔任台北市長。

黃珊珊批藍綠每到選舉時，便砸大錢進行鋪天蓋地的廣告，質疑若選前就花這麼多錢，將來執政後會想幹什麼？而拚命以此方式更是令市民感到厭惡，才使此次選情冰冷。

黃珊珊表示，自己不願讓這座城市回到8年前一樣，到處都是口水、比拚廣告等，訴求應回頭想想台北於此8年來有多少進步、是否要再延續而非走回頭路，重申市民應做自己的主人，思考誰最適合擔任市長，誰可成為這座城市即戰力、可立即上工。

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