綠營支持者辯論會後投票意願增 林錫耀：3人都在誤差範圍內

民進黨秘書長林錫耀下午在中常會做選務報告時分析，民進黨台北市長候選人陳時中在辯論會雖被當成標靶攻擊，但台北市支持者的投票意願上升，看待選情的正確看法，3位候選人都在誤差範圍內。（資料照）

2022/11/09 16:19

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕九合一選舉不到20天，攻防越來越熱。據轉述，民進黨秘書長林錫耀下午在中常會做選務報告時分析，民進黨台北市長候選人陳時中在辯論會雖被當成標靶攻擊，但台北市支持者的投票意願上升，看待選情的正確看法，3位候選人都在誤差範圍內，而新竹市長候選人高虹安引發的效應，預計會有外溢效應，進而讓藍白支持者的互信出問題。

與會人士轉述，林錫耀表示，民進黨2018年選舉失利，大家擔心重演，最後非常小心、也注意選情發展，之前雖然有逆風狀況，被在野黨聯手攻打，但風向在立冬之後已改變，根據昨天的黨內民調，民進黨的支持度並沒有受選舉紛擾影響，反而有小幅度的增加。

請繼續往下閱讀...

林錫耀表示，之前擔心選情比較冷，因為國民黨的執政縣市多，民進黨要挑戰現任者比較不利，但最近情勢有出現一些變化，主要因素有2個；首先，上週六台北市長辯論會後備受關注，陳時中因為過去2年多的防疫工作被當成標靶一直打，但陳在結辯的感性訴求引發不少民眾共鳴，也明顯觀察到，台北市支持者的投票意願上升，因此看待北市選情的正確看法，3人都在誤差範圍內。

林錫耀續指，其次是國民黨新竹市長候選人林耕仁重砲揭發民眾黨的高虹安，引發的效應算蠻大的，不只侷限新竹市，藍、白陣營從聯手攻擊民進黨變成互打，可能有外溢效應，藍白支持者的互信也會出問題，更讓這場選舉到最後時刻都值得特別關注。

林錫耀說，選戰倒數17天進入「黃金週」、最關鍵的2個禮拜，因為大部分民眾都是時間接近再來考慮，所以最後2週才是重要的決戰時刻，一定要全力衝刺，請所有競選團隊、黨公職要全力以赴。

林錫耀也說明選戰重點，上週主打反黑金、這週是五星級縣市執政，本週六將舉辦雙北凱道造勢，國民黨同時在板橋造勢，也會成為注目焦點，因此週六很重要，民進黨該動員就要動員，必須營造全黨大團結的氣勢，讓支持者更凝聚，投票意願更高，盡力催票、拉票。

林錫耀說，下週重點則是中台灣的中彰投苗造勢，國民黨一直自認中台灣是比較穩定的區域，希望有所斬獲；11月20日民進黨也將在台北市舉辦「兵分六路的大遊行」，可望拉抬選情，也請大家全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法