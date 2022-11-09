蔣萬安稱不知徐巧芯爆料 陳時中諷兩人關係不密切

民進黨台北市長候選人陳時中今天早上到萬華富民市場拜票。（記者何玉華攝）

2022/11/09 09:49

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員候選人詹晉鑒舉發國民黨台北市議員徐巧芯，抹黑民進黨台北市長候選人陳時中涉違反選罷法，徐還說感謝提告，讓她收到更多疑似其他受害者的訊息，陳時中今天（9日）受訪說，這種持續不停的抹黑造謠實在不足取，她不斷的抹黑造謠，只是在蹭聲量。

對於國民黨台北市長候選人蔣萬安說，事前不知情，看到新聞才知道徐巧芯的爆料一說，陳時中表示，這就是公開講徐巧芯跟他的關係不是那麼密切。

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陳時中在臉書也對此事有感而發，他今天補充說，民眾對抹黑都感到厭倦，選舉還是要回歸選賢與能，大家持續的努力，每個候選人都有責任導引選風。他個人不會去告徐巧芯，讓她有機會繼續蹭聲量。

而對於他與蔣萬安的民調拉近，陳時中說，要持續努力爭取每一區、每一個選民的支持；不過，近來他在各地方走市場、廟口開講，聲勢跟選民的支持度都非常的強烈，他有充分的信心會勝選。至於未來小內閣的想法，則等選上再來做適當的安排。

蔣萬安連兩日被發現中文讀音出錯，把「自詡」說成「恣意」，把瞠目結舌唸成「堂目」，陳時中笑稱「在矽谷太久了吧！」

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