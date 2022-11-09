蔣萬安團隊「敲中」又說1280月票跟拜 吳思瑤：歡迎「複製貼上」

陳時中競選總幹事吳思瑤說，歡迎蔣萬安團隊來學陳時中團隊，隨時「複製貼上」，不要再提出讓人瞠目結舌的政見。（記者何玉華攝）

2022/11/09 13:29

〔記者何玉華／台北報導〕繼民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊日前「每日一問」記者會後，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營推出「每日敲中大會」，還說民進黨北北基桃「首都通交通月票1200」政見是「跟拜」，陳時中競選總幹事吳思瑤說，蔣辦炒冷飯，沒內容又沒營養，只會「複製貼上」，歡迎他趕快來學，隨時「複製貼上」，不要再提出讓人瞠目結舌的政見。

陳時中上週縮減公開行程閉關集訓電視政見辯論會，競辦推出「每日一問」國民黨對手蔣萬安、無黨籍對手黃珊珊記者會；國民黨本週起也辦起「敲中大會」，每天鎖定陳時中提出議題猛攻。

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吳思瑤說，蔣萬安是學人精，想複製陳時中競辦上週舉辦的「每日一問」，但兩者本質完全不同，她自信地說，阿中總部提出的鏗鏘有力、有憑有據，讓蔣萬安都不敢面對、回答，這些提問都是基於社會檢視的必要；反觀蔣團隊的提問，都是冷飯熱炒、沒內容又沒營養，本質跟高度上是天差地別。

至於蔣萬安說民進黨北北基桃「首都通交通月票1200」政見是「跟拜」，吳思瑤說，「蔣萬安又來了」，蔣萬安今年6、7月提出來的是1280、是空想，沒有具體的方案，民進黨則是串連北北基桃，已經達成跨縣市區域聯合治理的思維，有方案、有行動，中央資源也會合理挹注，跟蔣萬安空話的1280、完全不一樣，歡迎他趕快來學，隨時「複製貼上」，不要再提出讓人瞠目結舌的政見。

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