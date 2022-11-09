陳時中盼蔣萬安分享矽谷經驗 加碼酸「想拿槍上戰場不知有無資格」

民進黨台北市長候選人陳時中到萬華區富民市場掃街拜票 行前接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

2022/11/09 14:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕九合一縣市長選舉投票剩下2週多，對於國民黨台北市長候選人蔣萬安不斷宣稱自己有矽谷律師經驗，民進黨候選人陳時中說，很想知道矽谷律師經驗對台北市政有何幫助，「什麼經驗都沒講，要講就要有料啊」。

陳時中和前副總統陳建仁今天接受網路節目專訪，被問到蔣萬安屢次吹噓自己有矽谷經驗，但又沒說明到底是什麼經驗，陳時中說，蔣萬安老是講自己是矽谷律師，但到底做出什麼案件？講矽谷經驗可以用在台北市的社會住宅，「我們要請教哪些經驗可以拿到台灣用，台灣要弄這些東西跟矽谷不一樣啦」。

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陳時中說，美國社會強調資本主義，如果想說矽谷企業拿出基金做社會住宅什麼的，那也可以，但蔣萬安什麼都沒講，要講就要有料。前聯電董事長曹興誠也曾在受訪時指出，蔣萬安講的律師事務所正好就是聯電以前用的，他很清楚這個事務所，依曹興誠的判斷，蔣萬安在律師事務所不過是傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格，因為資格很低。

另外，蔣萬安自稱若兩岸兵戎相見願意拿槍上戰場，但在電視辯論會沒有正面回應；陳時中說，要拿槍也要有資格，要當過兵、有過訓練的人，但蔣萬安只當過補充兵，想提槍上戰場「表達這樣態度是對的，但要證明有沒有這種能力」。

對於蔣萬安不願簽署「不投降承諾書」、還叫蔡英文總統先簽署，陳時中笑說，這就叫牽拖，要講就先去做啊，不要說別人做了自己才做，「這樣以後會不會說叫蔡英文先提槍上戰場，自己才上？」

陳時中說，有強力的意願就去做，何況蔣萬安之前還說這是「白痴」，要有保護台灣的心意，不要只是嘴巴講講。陳時中也補充，這是選舉是中共20大後台灣第一次選舉，世界都在看台灣，「首都市長也是個意象，會對世界傳達出訊息」。

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