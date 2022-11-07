蔡英文頻為陳時中站台 蔣萬安：她只在乎陳時中、高端、網軍側翼

蔣萬安委員出席社會福利及衛生環境委員會前接受時事議題聯訪。（記者田裕華攝）

2022/11/07 11:23

〔記者蔡思培／台北報導〕選戰進入最後倒數，總統蔡英文近來頻替民進黨台北市長候選人陳時中站台，引來國民黨台北市長候選人蔣萬安不滿。蔣批評，蔡總統字典裡沒有人民與國家，只有自身的利益，蔡只在乎陳時中、高端、1450、網軍側翼與她自己的英系。

蔣萬安今天上午在立法院針對時事受訪，對於蔡英文近來頻替陳時中站台，蔣表示蔡總統字典裡沒有人民與國家，只有自身的利益。蔣批評蔡只在乎陳時中、高端、1450、網軍側翼與她自己的英系，完全不在乎其他事情，也不在乎國家主權。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，要不是日本，我們怎麼知道有飛彈飛越台灣上空。蔣說，大家看到蔡英文平常神隱，選舉才出現，平常靜默，高端疫苗股價下跌才會發聲，平常傲慢，選舉的時候才會高喊反省謙卑。

前聯電董事長曹興誠近來強調要團結抗共保台，今天上午更舉辦「為阿中部長說幾句公道話」記者會，與陳時中合體。不過蔣萬安批評，陳時中若要打抗中保台牌，應先解釋為何號稱戰略物資的高端國產疫苗要由中資公司參與，為何民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到對岸經商，用中國台灣身分賺人民幣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法