陳時中嗆當立委沒功能 蔣萬安：他越來越緊張才胡言亂語

蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，並沿路與民眾互動。（記者蔡思培攝）

2022/11/08 12:25

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨立委蔣萬安帶職參選台北巿長，是否請辭引關注，不過民進黨台北市長候選人陳時中昨批，蔣辭職與否不那麼重要，反正看起來當立委也沒什麼功能。蔣萬安今天回批，陳時中這番話表示他越來越緊張，才胡言亂語不知所云，跟陳以前一樣。

蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，接受媒體訪問時，媒體關心審查高端EUA的專家名單沒有公開，但指揮中心指揮官王必勝卻透露專家專業背景，是否覺得是要救陳時中？蔣萬安說，公開透明不是嘴巴講，實際行動做就好了，他呼籲王必勝公布相關EUA、保護力報告審查的專家名單，審查過程就公開透明，不要擠牙膏式公布想公布的部分，這樣無法說服大眾。

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今年民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬合體，共開記者會推出「1200首都通交通月票」，除現有捷運、公車，還整合台鐵、國道客運。蔣萬安表示，多元方案與擴大他很早就提出來，民進黨願意跟辦，他也認為是好的政策。

蔣萬安曾提出公共運輸定期票2.0，可能選擇特定站與站之間，或是針對特別線路計算票價，讓更多台北市民通勤有優惠，也有更多票價選擇與彈性、提高大眾運輸使用率。蔣也說，未來公共運輸定期票2.0會納入公車、YouBike、共享機車、停車等優惠，針對民眾提供客製優惠價。

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