為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中嗆當立委沒功能 蔣萬安：他越來越緊張才胡言亂語

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，並沿路與民眾互動。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，並沿路與民眾互動。（記者蔡思培攝）

    2022/11/08 12:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨立委蔣萬安帶職參選台北巿長，是否請辭引關注，不過民進黨台北市長候選人陳時中昨批，蔣辭職與否不那麼重要，反正看起來當立委也沒什麼功能。蔣萬安今天回批，陳時中這番話表示他越來越緊張，才胡言亂語不知所云，跟陳以前一樣。

    蔣萬安今天上午到景美參加「喜迎尊王 保境文山」景美集應廟平安遶境大典，接受媒體訪問時，媒體關心審查高端EUA的專家名單沒有公開，但指揮中心指揮官王必勝卻透露專家專業背景，是否覺得是要救陳時中？蔣萬安說，公開透明不是嘴巴講，實際行動做就好了，他呼籲王必勝公布相關EUA、保護力報告審查的專家名單，審查過程就公開透明，不要擠牙膏式公布想公布的部分，這樣無法說服大眾。

    今年民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬合體，共開記者會推出「1200首都通交通月票」，除現有捷運、公車，還整合台鐵、國道客運。蔣萬安表示，多元方案與擴大他很早就提出來，民進黨願意跟辦，他也認為是好的政策。

    蔣萬安曾提出公共運輸定期票2.0，可能選擇特定站與站之間，或是針對特別線路計算票價，讓更多台北市民通勤有優惠，也有更多票價選擇與彈性、提高大眾運輸使用率。蔣也說，未來公共運輸定期票2.0會納入公車、YouBike、共享機車、停車等優惠，針對民眾提供客製優惠價。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    避談陳時中照片事件 蔣萬安：選舉過程盡可能保持適當互動距離
    2022/11/08 11:56

    避談陳時中照片事件 蔣萬安：選舉過程盡可能保持適當互動距離
    蔡英文頻為陳時中站台 蔣萬安：她只在乎陳時中、高端、網軍側翼
    2022/11/07 11:23

    蔡英文頻為陳時中站台 蔣萬安：她只在乎陳時中、高端、網軍側翼

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    陳時中遭控鹹豬手？ 蔣萬安：好奇是誰拍的照片
    2022/11/07 10:55

    陳時中遭控鹹豬手？ 蔣萬安：好奇是誰拍的照片
    切割徐巧芯 蔣萬安：沒要對陳時中牽手照做文章
    2022/11/07 10:54

    切割徐巧芯 蔣萬安：沒要對陳時中牽手照做文章

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播