北市913棟建物外牆須安全診斷 目前僅299棟完成申報

台北市規定，建築物外牆應委託安全診斷機構檢查，並辦理申報。（建管處提供）

2024/07/03 17:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市規定建築物外牆應委託安全診斷機構檢查並辦理申報，現階段要求商業區11樓以上、屋齡達30年建物外牆，應於2026年底前辦理安全診斷申報。北市建築管理工程處表示，目前有913棟須申報，僅299棟申報，逾期未完成申報，將面臨1萬至5萬元罰鍰，可連續處罰。

台北市建管處表示，根據《臺北市建築管理自治條例》規定，達到一定年限的建物，應辦理外牆安全診斷檢查及申報，該處統計2015年迄今受理1959件，當中屋齡30年以上達1821件，占通報比率約93%。

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因此北市府依「臺北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」規定，去年6月27日公告於北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上建築物，應於2026年底前辦理首次安全診斷申報服務，第二次申報為屋齡滿50年，之後每隔10年辦理申報一次，逾期未完成將裁處1萬至5萬元罰鍰，並限期補辦手續，屆期未補辦得按次連續處罰。

建管處長虞積學強調，對未達申報屋齡的建物，所有權人仍應負管理維護責任，如因外牆飾材發生剝落造成民眾生命財產損害，該處將依建築法相關規定裁罰，建物所有權人也應負相關民刑事責任。

他說，如建物外牆飾面剝落，建管處通報後，會立即委託臺北市建築師公會專業建築師勘查評估損害等級，如已達危險等級將列管，要求所有權人或管理委員會限期辦理完成修繕，逾期未完成將採連續裁罰至完成。此外，一年內通報剝落案件，經建築師勘查達兩次危險等級，建管處將要求建築物所有權人於6個月內，辦理外牆安全診斷檢查及申報。

虞積學也說，申報外牆安全診斷所需費用均屬市場機制，建管處已將完成申報個案相關費用的支出刊登於建管處網站，可做為申報人詢價參考。

台北市規定，建築物外牆應委託安全診斷機構檢查，並辦理申報。（建管處提供）

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