上午批四叉貓爆料8人晚宴5萬「不實」 蔣萬安下午改口證實參加餐會

國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）今天到雲林虎尾建國眷村參觀。（記者黃淑莉攝）

2022/11/09 16:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇爆料，國民黨台北市長候選人蔣萬安與中廣董事長趙少康等人參加一場晚宴要價5萬多元，蔣萬安今上午在雲林受訪指出，這是不實的內容，應拿正確的資料公布，但蔣萬安競選總幹事林奕華則證實有這場餐會。蔣萬安下午再被問及此事時改口說他沒有聽清楚，並親口證實當天就是參加朋友邀請的餐會。

四叉貓今天凌晨在臉書發文表示，收到網友寄的「奇怪的圖片」，是台灣彩券公司董事長薛香川7月29日在微風南山某牛排館辦晚宴，蔣萬安、趙少康、郝龍斌，還有國民黨立委費鴻泰、賴士葆、林奕華，政大教授俞振華、東吳大學講座教授朱雲鵬等8人出席，結帳金額5萬1716元，網友留言說，「反美豬的去吃美牛，真是諷刺」。

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蔣萬安下午出席2022華人公益節授證典禮，原沒安排媒體聯訪，蔣辦上午臨時通知更改接受媒體採訪。媒體問起四叉貓爆料晚宴，蔣上午回應「不實的」是指單據不實嗎？但林奕華證實有這場餐宴？下午怎麼願意再說明一次？蔣萬安說，早上他可能沒有聽清楚，當天就是朋友邀請的餐會。

媒體問到晚宴菜單有美牛，網友質疑蔣反美豬但吃美牛，很諷刺，對此蔣萬安表示，國民黨的立場一直都是牛豬分離，「反萊豬、不反美豬」這個立場一直都很清楚，所以不需要透過偷換概念的方式討論公共議題。媒體問晚宴8人人吃5萬元嗎？蔣說，其實就是受朋友邀請的餐會。

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