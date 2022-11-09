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    民進黨推1200月票 黃珊珊批中央：為勝選開支票不可取

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊受訪。（記者劉信德攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊受訪。（記者劉信德攝）

    2022/11/09 12:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬共同推「1200首都通交通月票」；對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今表示，政策應有目的性，若無法使自有運具者轉乘公共運輸，此補貼就無意義，且對於中央只能給一次性補助，黃也痛批「永遠玩這種把戲」，為求此次勝選而開支票，不僅不可取，更使財政紀律只為成就某政黨利益。

    陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬昨共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具，評估此計畫每年約需35億元；而交通部雖表示樂觀其成，但也指出中央只能給予一次性補助，後續財源須地方政府自籌。

    黃珊珊今至北投中繼市場掃街，受訪時表示，台北市政府推行1280月票政策已行之多年，都是靠自己力量進行，過去中央、包括林佳龍於交通部長任內從未想到做這件事，直到選舉期間才突然提出。

    黃珊珊認為，北北基屬同個都會區，但若要拉進如桃園等較遠縣市，不僅價錢降低，還擴大公車等轉乘，桃園財政恐難負擔；且政策推行應有目的性，而非單純發錢，若此政策無法使自有運具者轉乘公共運輸，則此補貼就無意義。

    黃珊珊再斥執政黨，去年為軍公教調薪4％，但中央僅補助第1年，後續由地方政府自籌，此次也是如此，「中央永遠玩這種把戲」，先開支票再給地方政府買單，雖雙北原就在運作此事，但其他縣市恐難負擔，且政策全無長遠規劃，只為此次勝選就開支票，不僅不可取，更使財政紀律只為成就某政黨利益。

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