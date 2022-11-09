陳時中批對手 踩在因疫情往生的國人上面攻擊、消費

陳時中和前副總統陳建仁今天接受網路節目專訪。（記者吳亮儀翻攝）

2022/11/09 13:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕快接近九合一選舉投票日，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中今天接受網路節目專訪時被問到對手拿疫情、疫苗來抹黑，他感慨地說，對手把所有人的努力防疫變成邪惡的事蹟，還不斷消費因為疫情往生的國人，「他們（指對手）竟然踩在上面去攻擊、消費，他們真的有在乎嗎？真的有心疼嗎？」

陳時中說，疫情第一年有兩百多天本土零確診，當時大家覺得很開心，但隔年爆發本土疫情，每天都在和專家們討論到底可以怎麼做、哪邊還可以改善，「講到每一名死亡案例時大家心都很痛、也很無力，想要照顧所有人但做不到」。

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陳時中說，回顧疫情以來非常感謝大家一起走過來，且防疫沒有太嚴格地傷害我國的經濟，在世界各國比較起來也是很漂亮的成績，但現在不斷被攻擊和抹黑，「隱約覺得除了要打擊我外，也是要打擊台灣人的信心」。

陳時中說，台灣真的團結起來是能很有成績的，就像這次疫情就是團結出來的成果，且真正的有成績，但有人不希望台灣太團結，台灣人一旦團結起來就是台灣最好的武器，對方要藉由打擊台灣人讓台灣人妄自菲薄、信心都沒了。

陳時中說，事實是台灣跟世界比較起來是做的很好的，這是非常不簡單的成績，世界的公共衛生史上會留下台灣的名字，「我們用民主方式控制住了疫情，經濟還在彎道超車，台灣人民很勇，科技表現好、防疫也成功」。

對於對手不斷地抹黑，陳時中說，他們只把這些抹黑當作政治攻擊的武器，他也很感謝聯電前董事長曹興誠，畢竟見過世面上大風大浪的人，言語和觀察狀況非常精準，表達地感謝對他很像一股暖流，讓大家繼續衝刺，「我想會感謝的人還是比較多吧」。

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