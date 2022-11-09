黃珊珊批YouBike前30分鐘免費「草包政見」 蔣萬安：郝龍斌就做到

國民黨台北市長候選人蔣萬安出席2022華人公益節，會場外雖然有掛著競選活動不能進入會場的告示牌，但蔣萬安與前立法院長王金平合影時還是比出六。（記者陳志曲攝）

2022/11/09 16:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安昨接受電視政論節目專訪，拋出恢復Youbike前30分鐘免費，對手黃珊珊今上午痛批，蔣不了解Youbike政策，「我不想說他是草包，但這個政見是草包」。蔣萬安下午受訪表示，台北市財政相對穩健，前台北市長郝龍斌就做到，交通問題應回歸理性討論。

蔣萬安下午出席2022華人公益節授證典禮，典禮前接受媒體聯訪。媒體問起恢復Youbike前30分鐘免費，經費估算要1.5億元，錢從哪裡來？蔣萬安表示，台北市交通的問題應該要從怎麼提高綠運輸使用率、提高公共運輸使用率的基礎來思考，包括恢復Youbike前30分鐘免費、多元彈性的月票機制，都是從這個方向來思考。

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蔣萬安強調，台北市的財政相對穩健，郝市府其實就做到，恢復Youbike前30分鐘免費是台北市政府鼓勵綠運輸政策的一個態度展現。被問到黃珊珊批評是草包政見，蔣說，很多交通的問題應回歸到理性討論，恢復Youbike前30分鐘免費是展現鼓勵綠運輸、提高公共運輸使用率這樣的方向來思考，也能達到節能減碳，是市民共同期待的目標。

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