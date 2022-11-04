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    首頁　>　政治

    「竹市換北市」延燒 黃珊珊再酸蔣萬安：平常心看待政治分贓

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨再質問蔣萬安「到底同不同意這樣的政治分贓」，更酸蔣是以「平常心」看待如此政治分贓。（記者陳志曲攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨再質問蔣萬安「到底同不同意這樣的政治分贓」，更酸蔣是以「平常心」看待如此政治分贓。（記者陳志曲攝）

    2022/11/04 05:30

    蔣稱柯最早講「棄保」

    〔記者鄭名翔、蔡思培、林良昇／台北報導〕中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」代表人物趙少康日前拋出「棄新竹保台北」的另類「藍白合」，引發爭議。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨表示，最先提出棄保者為台北市長柯文哲，當時聽聞也是平常心以待；無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨再質問蔣萬安，「到底同不同意這樣的政治分贓」，更酸蔣是以「平常心」看待如此政治分贓。

    黃批趙少康改口卸責

    對於趙少康聲稱「從未提過以民眾黨新竹市長候選人高虹安交換黃珊珊」之說，黃珊珊昨受訪時反嗆，趙少康既已清楚說出口，如今又不敢負責，難道這幾天的新聞都是誤會嗎？趙既然都已公開提出如此赤裸裸政治分贓，為何如今又改口？

    媒體昨問蔣萬安，是不是有找趙少康協助準備辯論？蔣表示，都有邀請很多朋友來幫忙，他就是把握行程空檔積極準備、全力以赴。

    黃珊珊痛批趙少康的說法是「赤裸裸政治分贓」，趙少康昨出面受訪時要黃珊珊「不要緊張」，更解釋他從沒說過要用高虹安換黃珊珊。趙說，自己沒有改口，因為新竹市的重點不在交換而在棄保，這也不是政黨領袖能決定，而要由新竹市選民自己判斷選擇。

    趙表示，他提到台北市和新竹市要不要交換的時間點是在國民黨、民眾黨提名前，並沒有提到要用誰交換誰，而是認為在提名前國民黨、民眾黨就該協商，避免分散力量，應以勝過民進黨為目標，市長候選人最好能共推一人，甚至市議員的提名都可以協商。

    趙少康指出，相關看法他在一、二月時就提出，是整體的選戰策略構想，他本週一說的是「最早」而非「現在」，代表早就時過境遷了，不要任意擴張他的說法。

    國民黨台北市長候選人蔣萬安昨表示，最先提出棄保是柯文哲，當時聽聞是平常心以待。（記者陳志曲攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安昨表示，最先提出棄保是柯文哲，當時聽聞是平常心以待。（記者陳志曲攝）

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