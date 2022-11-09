蔣萬安喊恢復Youbike前半小時免費 黃珊珊嗆：草包政見

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至北投中繼市場掃街。（記者鄭名翔攝）

2022/11/09 12:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安提出當選後恢復Youbike前30分鐘免費政見；對此，無黨籍候選人黃珊珊今痛批蔣完全不了解台北市Youbike政策來源，若恢復前30分鐘免費不僅造成使用浪費，還得多花5億經費，台北Youbike使用情形已成熟，不該走回頭路到草創階段，「我不想說他是草包，但這個政見是草包」。

蔣萬安昨表示，若當選將恢復前市長郝龍斌任內推動的「YouBike前30分鐘免費」政策，讓政府僅花一點小錢，便帶動民眾騎乘，達到節能減碳的效果。

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黃珊珊今至北投中繼市場掃街，受訪時表示，蔣萬安完全不完全不了解台北市Youbike政策來源，因Youbike草創時期基於鼓勵使用才有前半小時免費政策，但逐漸會有民眾利用此空窗期、每騎半小時就換車，造成使用浪費，因此才收費5元希望民眾珍惜。

黃珊珊指出，若恢復前半小時免費，不僅要多支出5億元外，更使台北Youbike使用倒退至8年前的草創階段，而今民眾對Youbike以非常珍惜、也好不容易均可接受此方式，城市進步不是靠撒幣再走回頭路，大嗆蔣萬安「我不想說他是草包，但這個政見是草包」。

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