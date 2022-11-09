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    謝龍介批台南投資環境不好 黃偉哲陣營：4年增19筆不動產錢從哪裡來？？

    謝龍介的說法，遭民進黨陣營質疑。（取自網路畫面）

    謝龍介的說法，遭民進黨陣營質疑。（取自網路畫面）

    2022/11/09 16:44

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨台南市長候選人謝龍介批評台南投資環境不好，民進黨市長候選人黃偉哲競選陣營立刻打臉，指稱謝最近4年增加了19筆不動產，

    團隊發言人李退之諷謝是炒地王，三講四漏氣，並質疑對方「錢從哪裡來？」

    李退之表示，如果台南的環境不好，為何謝龍介夫婦4年來增加投資19筆不動產，並質疑他們並無經營任何投資事業，依照民代薪水，16年來，要如何取得44筆不動產？

    李退之強調，謝龍介為何擔任公職之後愈買愈多？錢是從哪裡來？既然身為候選人，真的有義務向台南市民講清楚、說明白。

    李退之說，謝龍介在網路節目指出，「持有的不動產愈來愈少」、「買的都是2、30年的老房子」，但謝擔任公職後，取得不動產的數目逐屆增加，一直到今年2月都還購進房產。

    李退之抨擊，謝龍介不是「只買2、30年的老房子」，而是「2、30年老是在買房子」，依照其財產申報內容，他在2006年第1次擔任市議員時，取得5筆不動產；第2屆市議員再增加5筆。

    2015至2017年取得15筆，李退之認為，最近4年最誇張，增加取得19筆不動產，合計44筆，財產是愈來愈多，哪來的愈來愈少？謝龍介三講四漏氣，漏洞百出顯示其心虛。

    李退之指出，謝龍介反對市政府在蛋黃區興建只租不賣的社會公宅，自己卻在蛋黃區大舉購置房產，根本是罔顧居住正義的「炒地王」。

    黃偉哲陣營質疑謝龍介擔任民代公職後，不動產增加迅速。（黃偉哲競選總部提供）

    黃偉哲陣營質疑謝龍介擔任民代公職後，不動產增加迅速。（黃偉哲競選總部提供）

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