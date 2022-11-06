謝龍介邀舉辦辯論會 黃偉哲競辦：謝只有「這3招」

國民黨台南市長候選人謝龍介今日向市長黃偉哲發出挑戰，呼籲黃偉哲接受辯論會邀請。（謝龍介競辦提供）

2022/11/06 14:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台北市長選戰辯論會昨天結束，吸引全國關注。國民黨台南市長候選人謝龍介今（6）日隨即向市長黃偉哲挑戰，呼籲黃偉哲接受辯論會邀請。黃偉哲競辦發言人邱莉莉回應表示，尊重選舉委員會的安排。

邱莉莉指出，政見發表會的舉辦，黃偉哲競選總部尊重選舉委員會的安排，向全體市民陳述市府團隊努力的成果，以及未來市政繼續推動的願景。

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邱莉莉說，謝龍介參選以來，只有「口出穢言、烏龍爆料、阻擋建設」三招，至今不願意向受歧視的女性道歉，也不願意向受害農民道歉，更沒有向全體市民道歉，台南市民拒絕接受謝龍介負面選舉的污染。

謝龍介提到，公廣集團原本規劃在台南市舉辦市長辯論會，謝龍介陣營於第一時間即應允，但由於黃偉哲市長不願意接受挑戰，導致辯論會破局，僅有16日以及19日晚間2場公辦政見發表會，市民失去能夠真正參與並省思市政議題的機會。

歷經昨日台北市長辯論會，謝龍介有感而發，在首善之都，透過辯論還能發現少子化、老人照顧等諸多市政問題待解決，實有助一座城市的進步，可惜黃偉哲一直迴避辯論。

謝龍介強調，他要不斷提醒大家「台南市值得更好，也應該要更好」，唯有輪替才能清除很多藏汙納垢，他上任後一定為鄉親把關，重新審視近年重大工程規劃與預算，該移送法辦的決不寬貸。

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