力挺黃偉哲 民進黨元老王幸男：黨必須大團結

台南市長黃偉哲（中者）在黨市議員選將競總場跑透透、扮演台南隊的母雞帶頭輔選角色。（黃偉哲競選總部提供）

2022/11/06 21:26

〔記者王俊忠／台南報導〕今年底九合一選戰進入倒數20天，台南市民進黨市議員候選人紛紛成立競選總部，光是6日就有7位市議員候選人競總成立，台南市長黃偉哲每一場都到、全力為黨籍議員選將輔選；民進黨元老、前立委王幸男強調，黨必須大團結才有力大步向前。

黃偉哲在每位市議員選將競總成立上都請鄉親大家當候選人的分身，每天在外幫候選人拉票，1天拉5票，最後階段拉票數量會很可觀，要讓民進黨台南議員選戰揮出全壘打，也請大家支持他高票連任市長。

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在安南區市議員郭清華競總現場，黃偉哲與民進黨元老王幸男互動良好，王幸男大讚黃偉哲是憨厚善良的政治人物，有美國哈佛與耶魯雙碩士的高學歷，但黃偉哲選擇回鄉服務、從基層縣議員做起，如今成為認真為民服務的好市長，作為老前輩備感欣慰，也希望民進黨籍議員一定要展現團結，讓黃偉哲推動市政可以更順利。

王幸男訴求民進黨必須大團結，團結才有力，在台南轉型的過程，才能一起大步更向前。

郭清華表示，前立委王幸男是台灣民主上非常重要的人物，即便現今沒有站在政壇第一線，仍舊關心社會上大大小小的議題，更給他們後輩溫暖堅定的力量。他會時刻牢記王幸男的典範、延續其精神，跟黃偉哲市長繼續一起奮戰到底，成為民進黨團結的一份子。

黃偉哲6日鐵人輔選行程還到陳碧玉、陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡旺詮、陳秋萍等6位市議員競選總部成立，在溪北、溪南來回跑透透，做好台南隊的母雞帶頭輔選角色。

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