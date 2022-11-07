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    首頁　>　政治

    陳宗彥回娘家頒副議長當選證書 與謝龍介交手話題「超敏感」

    內政部政務次長陳宗彥（左二）今天下午代表內政部，到台南市議會頒發當選證書給副議長李文俊（中），左一為議長郭信良，右一為市議員謝龍介。（記者蔡文居攝）

    內政部政務次長陳宗彥（左二）今天下午代表內政部，到台南市議會頒發當選證書給副議長李文俊（中），左一為議長郭信良，右一為市議員謝龍介。（記者蔡文居攝）

    2022/11/07 16:50

    〔記者蔡文居／台南報導〕內政部政務次長陳宗彥今天（7日）下午代表內政部，到台南市議會頒發當選證書給副議長李文俊，陳宗彥恭喜李文俊當選副議長，李則感謝大家的支持。

    今天包括議長郭信良、南市議會國民黨團書記長李中岑、議員方一峰、謝龍介、盧崑福、林燕祝、林美燕、曾培雅及前市議員洪玉鳳，市府副市長戴謙、民政局長姜淋煌、國民黨南市黨部主委林進旺等人出席祝賀。

    陳宗彥曾任台南市議員、南市民政局長，與台南市議會多位現任議員都是老同事，彼此十分熟稔。今天算是回娘家，大家話匣子打開，非常熱絡。

    下午3點不到，陳宗彥提早到場與李文俊話家常，這時謝龍介走進來。陳見狀說，「市長候選人」也來了，謝龍介板起臉來回說「應該說是市長才對」，陳一下子不知如何接下話，笑了一笑，便稱他「龍介」。陳宗彥與謝龍介過去是同一選區的市議員，算是很熟的老朋友。

    隨後，謝龍介關切議員助理費修法問題，陳宗彥表示，該案已在進行中，內政部已將法案送到行政院，但各縣市議會議員對助理費看法不一，這需要社會的對話與溝通，才能取得共識。

    台南市議會於10月24日補選副議長，在民進黨未推出人選下，由國民黨推出的李文俊當選副議長。今天內政部政務次長陳宗彥到議會頒發當選證書，李文俊則感謝次長及議員同仁們特地撥空前來，不勝感激。

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