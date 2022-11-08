台南市長電視政見發表 11/16、11/19舉行

台南市選委會安排於16至22日期間舉辦候選人政見發表會，包含2場次市長候選人電視政見直播，以及市議員候選人16場次錄影播出，每場次均於有線電視第3頻道播出。（資料照）

2022/11/08 12:49

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市第4屆市長、市議員選舉訂於11月26日舉行投票，台南市選委會安排於16至22日期間於北區文元文成元美里聯合活動中心舉辦候選人政見發表會，包含市長候選人2場次，市議員候選人16場次，每場次均於有線電視第3頻道播出。

選委會說明，市長候選人共有5位，政見發表會訂於16、19日晚間6點30分直播，每位發言時間20分鐘；市議員候選人共有106位，每位發言時間15分鐘，採錄影後重播方式於17至25日期間陸續播出，每場發表會均會重播3次，民眾可以在這段期間於「台南市選舉委員會YouTube 頻道」觀看。

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依中央流行疫情指揮中心規定，尚未解除隔離的確診者不得外出。但基於政見發表會是提供候選人表達意見的重要平台，為保障各候選人權益，並使民眾能在獲得充分資訊情形下進行投票，候選人得於發表會前1天下午5點前檢具隔離通知書或確診切結書等文件，向選委會申請視訊參加，同時申請者也應準備可連網路且具有攝影、麥克風及上網功能之個人電腦、平板或手機以參加視訊發表。

為讓候選人不受確診影響可以順利參與公辦政見發表會，台南市選委會已於4日前往雙子星電視進行實地演練，並先模擬突發狀況繕寫腳本進行演練，對於可能發生的問題一一進行排除，中央選舉委員會主委李進勇也將於今（8日）蒞臨本會指導，藉由事前的預備，希望可以提供給候選人優質的政見發表環境。

選委會除了提醒民眾踴躍收看政見發表會，也籲請有選舉權的選舉人不要放棄神聖的1票，於今年11月26日上午攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，踴躍前往指定投票所投票。

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