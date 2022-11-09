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    高虹安被質疑不實申報助理工時 公督盟：最嚴重恐撤銷優秀立委

    公督盟發表聲明指出，若高虹安確有不實申報加班費，最嚴重可能撤銷已頒發的「優秀立委」獎項。（資料照）

    公督盟發表聲明指出，若高虹安確有不實申報加班費，最嚴重可能撤銷已頒發的「優秀立委」獎項。（資料照）

    2022/11/09 14:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安先前填答公督盟資訊揭露表，當中公費助理平均每週工時為40小時，被外界質疑與其說法不符。對此，公督盟今（9）日聲明，若確有不實申報加班費，公督盟將討論後續評鑑處理，最嚴重可能撤銷已頒發的「優秀立委」獎項。

    高虹安近日爆出其辦公室助理須上繳現金到辦公室帳戶作為「公積金」，且部分費用淪為高虹安私人用途；高則澄清助理「自願」捐贈加班費作為公款。不過，從公民監督國會聯盟的網站發現，高虹安回答「助理每週平均工時」為40小時，被外界質疑與其說法不符。

    對此，公督盟今日發表聲明指出，高虹安所提供的助理平均每週工時，第一會期為40小時，第二至第五會期為45小時，均符合《勞基法》正常工時加延長工時（加班）的上限規定。

    公督盟說，相關爭議現已進入司法檢調程序，如事後判定確有不實申報加班費情事，公督盟將依既定程序討論後續評鑑處理，最嚴重可能導致撤銷已頒發之優秀立委獎項。

    公督盟強調，由本次事件可知，因為有公督盟的評鑑及要求立委揭露辦公室相關資訊，外界才有機會進行檢視。而最近一次第五會期的評鑑未繳交的立委，包括39位國民黨籍，10位民進黨籍，及1位無黨籍，應勇於接受外界監督，揭露利害衝突資訊，才是對選民負責的態度。

    另，關於公督盟評鑑與立委資訊揭露，公督盟進一步說明，立委評鑑中有一項加分指標為「資訊揭露表』，本表包含立委本人遊說登記、出國考察、本人或關係人擔任營利或非營利事業負責人、公費助理、非公費助理等共12項問題。

    公督盟表示，以上問題目前法規皆無規定強制揭露公開，皆為立委辦公室主動填寫繳交，並由委員本人簽名負責，公督盟無法進行查證作業。加分則是以鼓勵立委資訊揭露為目的，只要有填答即會加分，並完整刊登至官方網站，供社會大眾檢視。

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