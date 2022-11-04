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    高虹安深陷公費助理爭議 公督盟給「解套」建議

    公民監督國會聯盟今（4）日召開記者會，呼籲儘速排審「立法院公費助理任用條例草案」，根除亂象。左起為公督盟監事謝東儒、公督盟理事長曾建元、公督盟執行長張宏林。（記者楊丞彧攝）

    公民監督國會聯盟今（4）日召開記者會，呼籲儘速排審「立法院公費助理任用條例草案」，根除亂象。左起為公督盟監事謝東儒、公督盟理事長曾建元、公督盟執行長張宏林。（記者楊丞彧攝）

    2022/11/04 19:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁近日火力全開，質疑民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安疑似涉入詐領助理費案，引起高度關注。公民監督國會聯盟今（4）日召開記者會，呼籲儘速排審「立法院公費助理任用條例草案」，根除亂象。公督盟執行長張宏林也建言，高虹安如果覺得委屈，應將過去聘用過的公費助理全部攤在陽光下供社會檢視，是化解質疑的最佳方法。

    張宏林指出，助理是立委的延伸，過去曾有中共涉入、詐領助理費、假藉立委名義或做不當資金收受等爭議，還有便當助理的問題。因此，公督盟希望有合適的法規進行規範。立委既然是領公帑，就有責將公費助理聘用狀況公開。但遺憾的是，國民黨全黨、部分民進黨與無黨籍立委，仍不願配合繳交資料。

    張宏林直言，若高虹安不希望被誤解，就把過去所聘過的公費助理一一公開，讓各界檢視，就是化解質疑的最佳方法；若指控有誤，外界也自然會還給一個公道。同時，他也鼓勵其他立委跟進公布相關資訊。另外，立法院也應考慮，將一一三位立委公費聘用助理資訊完整揭露，無論對立委或對社會都是保障。

    張宏林提到，立法院已成立開放國會委員會，早在2021年就已決議立法院要推動公版的「利益衝突資訊揭露表」，相關網站也已架設完成，隨時可上架。但遺憾的是，仍有部分立委不願支持，因此迄今仍無消無息。

    公督盟理事長曾建元呼籲正視國會公費助理問題，公費助理有一定權利與義務，權利是其福利與保障，義務則是要接受法律或資訊公開等監督。近日相關爭議問題在於規範不明確，使得倫理上爭議頻傳。

    曾建元說，立院本屆第二會期已有立委提出「立法院公費助理任用條例草案」，法制化不僅是將聘用情況公開透明化，更是一種保障。然而，此草案歷時兩年仍躺在司法及法制委員會待審。他呼籲藍綠兩大黨召委儘速排審、盡快通過，讓這問題有明確法規可依循，以根治立法院助理亂象。

    公督盟做出三點呼籲，首先要求司法及法制委員會儘速排審「立法院公費助理任用條例草案」，以完成公費助理法制化。再者，立委應接受民間監督，揭露利害衝突資訊，這是對選民負責的態度，也是作為公職人員的基本義務。最後，各黨團應儘速通過立法院開放國會行動方案「利益衝突資訊揭露表」，並在本會期結束前正式上線。

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