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    高虹安稱幹部自掏腰包贊助公積金 四叉貓打臉：為何有「尚欠」？

    高虹安。（資料照）

    高虹安。（資料照）

    2022/11/09 09:51

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期費爭議不斷，男友李忠庭昨日更被爆出在擔任公費助理期間，年領永齡基金會600萬元，事件持續延燒，高虹安聲稱辦公室公積金是幹部自掏腰包贊助的，對此網路名人「四叉貓」（劉宇）PO出報表，質疑「為什麼Ｃ助理『贊助』三萬元給小金庫後，還會尚欠2455元啦！」

    劉宇在臉書PO出截圖，圖片上有辦公室的各項支出明細與金額，其中被紅線框起來的「入帳3萬元」，後面註記寫著「應入32455，還欠2455」，劉宇在貼文中指出「《Ｃ助理入帳》用瞇瞇眼解碼大法，可以看到幾筆Ｃ助理捐的日期和金額，04/17：捐30000元（尚欠2455元）、06/17：捐20000元、08/05：捐12523元、10/05：捐32416、12/14：捐30995元。」

    劉宇質疑，為何C助理贊助3萬元給小金庫後，還會欠2455元還沒繳，為什麼明明是捐款，卻要寫「應」捐3萬2455元？高虹安是否有規定每位助理的薪資要捐回多少額度！或是助理們詐領的加班費，每一元都得上繳小金庫？劉宇在文末嘲諷「這些問題高虹安有辦法回答嘛ＸＤ」。

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