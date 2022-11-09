批柯文哲勿自為大法官 柯建銘：用助理費公積金＝洗錢、貪污！

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2022/11/09 07:13

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安陷入助理費爭議，黨主席柯文哲說「理工女」所為一定合法、公款私用很正常等語，引發議論。立法院民進黨團總召柯建銘於深夜發文，批評柯不要自為第16名大法官，並指高的「公積金」內帳猶如數位版的「翁茂鍾案」筆記本，直言「用助理費的公積金＝洗錢、貪污！」、「歷史何其作弄，為何老天總在特殊時空，把藍白丑角聚在一起，讓他們接受歷史拷問！」

柯建銘表示，國民黨新竹市長候選人林耕仁連爆料一星期，他凝視各方回應、網紅、虹衛兵出征等，最離譜莫若柯文哲與高虹安。「理工女」做事一定合法？有超法規阻卻違法事由？免死金牌？準此憲法平等權就須修憲了，刑法總則也須改寫，顛覆全世界法原則、法體系及是非道德價值觀，勇冠全球、千古傳頌！

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柯建銘說，若如柯文哲所言，公款可以私用？不涉貪污？人頭助理、領公款轉為政治獻金也合法？助理加班費回收成「公積金」成小金庫，然後私用，這不是洗錢，什麼才是洗錢？不涉貪污治罪條例7年以上刑責？不涉政治獻金法？法律是嚴肅的，證據到哪辦到哪，不要說國家機器在抄家滅族！這是新政治價值？

「高虹安，安啦！不用請律師，律師費可省下來？」柯建銘指出，高虹安的「公積金」內帳，鉅細靡遺記帳方式，是「大數據、數位化翁茂鍾模式」，很易按圖索驥、順藤摸瓜的。「妳用AI、大數據、人工智慧調和式作帳方式，碰到法治國的台灣，這種方式是無用的，「用助理費的公積金＝洗錢、貪污！」

柯建銘進一步提及，立委薪水以外本就有每個月行動電話費1.2萬、文具郵票費1.5萬、服務處租金補助費2萬、辦公事務費1萬4672元、油料費1.74萬、交通費實報實銷，「另立『公積金』只自證洗錢、貪污而已。」違反勞基法的「慣老闆」，強迫回捐等同薪資未全額給付，台北市政府勞工處應主動介入調查。

「律師費不可省，組好律師團方為上策！」柯建銘說，高虹安每次開記者會，都是犯罪自白書大公開，自證有罪，「妳的助理會冒刑責做偽證？會馬上轉污點證人，認罪協商以自保的，否則共謀共同正犯，7年以上有期徒刑，有此死士？」

至於林耕仁突然休兵，柯建銘認為，很快水落石出，不會是世紀之謎！​「據聞」，國民黨喬到8日凌晨3點，勉強開記者會的休兵定調結論，卻又破功！這是演假戲，媒體早就披露，檢舉人早已向調查局檢舉，相關資料早分送到各單位了，不會有保命符？「林耕仁不要騙人騙己！忽軟忽硬！忽硬忽軟！」

對於有傳聞指柯建銘「借刀殺人」，他直斥「最為離譜！兩兵交戰，有刀就砍都來不及了，借刀給敵人，萬一刀被敵人收了又不砍，我豈會白痴至此？」且他和民進黨新竹市長候選人沈慧虹​都已被林耕仁提告，「深藍名嘴說我借刀殺人、餵資料給林耕仁，用來騙國民黨、亂國民黨可以，是別有目的！」

柯建銘也引述《孫子兵法》，指兵勢「奇正相生，但不是奇正不分；無主軸、無中心思想，亂操作、進退維谷，必自亂，自敗！我永遠相信邪不勝正，人在做天在看，這是價值是非、公平正義的選舉，物必自腐而後蟲生，多行不義必自斃。」把故鄉交給專業認真、有城市治理能力的沈慧虹，是我們的責任與義務！

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