柯文哲想赴日參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

柯文哲委任律師蕭奕弘今到北院遞狀聲請解除柯的限制出境與出海。（記者陳逸寬攝）

前台北市長柯文哲因涉京華城案與政治獻金案被台北地檢署起訴，一審將於26日宣判。交保後目前處於限制出境及出海狀態的柯文哲日前透露，為參加兒子柯傅堯日本東京大學博士班24日的畢業典禮，將向台北地方法院聲請解除限制出境出海。今（9）日上午，柯文哲的委任律師蕭奕弘在民眾黨立法院黨團主任陳智菡陪同下，於9時27分抵達台北地院，遞交解除限制出境出海聲請狀，希望法院可以暫時解除柯文哲23日至25日限制出境、出海。

蕭奕弘說，柯文哲兒子完成日本東京大學博士學位，於今年3月24日將舉行學位授予的儀式，身為家屬的柯文哲也接受邀請，因此希望法院可以在23日至25日之間暫時解除限制出境、出海，我們也會依法提出聲請。媒體詢問，是否有預期若法官准的話關於保證金的問題，蕭坦言，柯文哲目前的狀況已無法再支付更多的保證金，但還是會看結果以後再處理。

此外，媒體也詢問蕭奕弘是否提出人保，蕭則回應目前沒有。而外界最關切，關於柯文哲是否真的有收到邀請函，蕭奕弘律師則說有，並大方秀出全英文版的邀請函給到場的媒體看，不過因為沒有受到柯文哲獲准，因此面對媒體想要將邀請函拍下的要求，蕭奕弘律師則提出婉拒。

在遞交完聲請狀以後，媒體詢問蕭奕弘律師對於宣判前提出聲請解除限制出境、出海，是否為柯文哲妻子陳佩琪的要求，蕭奕泓否認，回應這屬於既定行程狀況，所以並非刻意在宣判前提出聲請。陳智菡則說，當事人衡量整件事情時，當然有經過一定考量，包含外界觀感等，但因為是兒子的重要時刻，所以希望柯文哲能盡到父親陪伴的角色，參與兒子重要的時刻，所以最後才會提出來。

整起事件源於，陳佩琪3月6日接受媒體訪問，她透露在日本就讀東京大學博士班的兒子柯傅堯在去（2024）年10月完成論文順利畢業，但一直沒有參加畢業典禮，就是希望父親柯文哲也有機會能夠參加，甚至特別將畢業典禮的時間延到今年，而時間就恰巧訂在柯文哲一審宣判的前2天的3月24日，消息一出後旋即引發譁然。

前民進黨立委謝欣霓質疑，東京大學的畢業典禮採邀請制，畢業生目前應仍未收到畢業典禮邀請。對此，柯文哲3月7日前往高雄參加婦女節座談會時火爆回應兒子就是邀請制，才會跟陳佩琪說，並稱「不要人一綠腦就殘了」，並透露將會在3月9日向法院聲請解除限制出境出海，想看看法官的意見。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲委請律師蕭奕弘向台北地院提呈聲請解除限制出境出海狀。（記者陳逸寬攝）

柯文哲委任律師蕭奕弘今到北院遞狀聲請解除柯的限制出境與出海。（記者翁靖祐攝）

