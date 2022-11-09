柯批抹黑 林耕仁嗆：不更正就舉報高虹安

林耕仁要求柯文哲更正抹黑轉彎說，否則將交出爆高虹安的資料。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/09 05:30

〔記者蔡彰盛、許倬勛／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁近日連續引爆民眾黨對手高虹安「國庫通黨庫」、「公款私用」、「助理上繳公積金」等猛料，原定昨早要前往調查局北機站提供爆料資料，卻臨時喊卡，決定「回歸市政討論與願景規劃」，不料民眾黨主席柯文哲卻指林「抹黑」、「遇到政治就轉彎」。林昨晚發聲明，自己絕非遇到政治就轉彎，要求柯更正，否則為了捍衛他個人的清白，將用行動對過去一週質疑高負起完全責任，並交付相關資料。

林耕仁七日召開記者會，引爆高虹安核彈級猛料，引發社會各界譁然。據了解，競總榮譽主委林政則在記者會後與身兼主委的議長許修睿討論，兩人認為，許多媒體、不分黨派的立委、眾多名嘴都加入撻伐高虹安的行列，如果已經完成爆料者的資料揭露，那麼就已經完成階段性任務，應該回歸傳統選戰。

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林耕仁說，昨天上午他與林政則、許修睿共同表示，在競選團隊的共識決下，認為選舉要回歸市政討論及選舉的本質。林政則並以曾任兩任新竹市長的身分，認為選舉是為市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏。

林耕仁昨上午的急轉彎讓外界驚愕不解，原本佔上風的決定改打佛系策略，許多拉板凳等他繼續爆猛料的民眾無不唉聲嘆氣，而幕後做這決定的人，就是許修睿。

許修睿：不讓沈坐收漁翁之利

許修睿表示，他支持林耕仁選市長的初衷，就是國民黨要贏回市長執政權，但是眼見選戰好像變成全國都在看林怎樣修理高虹安，而民進黨的沈慧虹在旁坐收漁翁之利，他跟林政則都猛然覺得「我們是要贏，不是要打死高虹安！」

朱立倫否認介入 交地方主導

許修睿說，支持高虹安的選民當中，至少有三成原本是藍營的選票，因此剩下的時間，林耕仁應就揭弊這部分踩煞車，而且仇恨值不能再拉高，要儘速讓藍營的票源歸隊，回到傳統藍綠對決，林才有當選的機會。外傳有某基金會施壓，許才會叫林耕仁收手，許昨天鄭重否認，指這樣的謠言相當可笑。國民黨主席朱立倫昨也否認要林「收手」，僅說選戰交由各縣市黨部主導，他不會介入。

林耕仁昨天決定不再追打高虹安，不料柯文哲昨天卻指摘林「抹黑」、「遇到政治就轉彎」。林耕仁批評，柯對他提出諸多非事實之言論，他嚴正要求柯更正，否則為了捍衛個人的清白，他將要用行動為過去一週對高虹安的質疑負起完全責任，交付相關資料。

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