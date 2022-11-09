檢舉函曝光 高虹安助理男友 月領永齡50萬

高虹安男友李忠庭遭檢舉，擔任公費助理期間，年領永齡基金會六百萬元，疑似充作高的政治獻金、替鴻海推動相關立法。（記者劉信德攝）

2022/11/09 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費案持續延燒，週刊昨揭露檢舉函全文，除指控高與男友李忠庭涉詐領助理費，並指李擔任公費助理期間，年領永齡基金會六百萬元，疑似充作高的政治獻金、替鴻海推動相關立法，並質疑兩人藉由立法院與永齡基金會的雙重身分，獲取逾千萬元的不法所得，規避法規進行利益輸送。

高竟稱 不清楚李忠庭是否在永齡工作

對於爭議，高虹安昨上午出席立院總質詢前，僅表示「在週刊已有回應」，不願多說，並將下午的第二次質詢改為書面質詢，未再進立院議場。在週刊刊出的高虹安回應中，她僅重申助理費用一切合法、合規，不清楚李忠庭是否有在永齡工作，強調自己沒有為鴻海私利推動立法。

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網紅劉宇（四叉貓）也於臉書貼出檢舉函全文。檢舉函指出，在二○二○年至二○二一年間，李忠庭雖然為高虹安辦公室公費助理，但實際任職於永齡基金會，助理薪資由高領取，供兩人私人支配使用。

李忠庭任職鴻海兩年半 上月底突辭職

檢舉函稱，李忠庭每月於永齡基金會收取五十萬元，年收入達六百萬，與基金會其他僱員薪水落差極大。吹哨者懷疑，李的薪資收入被充作高的政治獻金。

對此，記者昨詢問永齡基金會，基金會指不清楚詳情，也不願回應。不過，根據週刊稍早刊出的永齡基金會回應內容，指李忠庭曾在鴻海公司董事長辦公室任職兩年半，李也確實曾在永齡基金會工作，主要負責AI大數據與醫療整合之智慧醫療專案，但上個月底辭職了。

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