高虹安辦公室帳目被公開！ 立院資深人士看完大驚：有違常理

高虹安涉嫌詐領助理費爭議持續延燒。（資料照，記者黃靖媗攝）

2022/11/09 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕2022新竹市長選戰白熱化，國民黨候選人林耕仁指控民眾黨候選人高虹安涉嫌詐領助理加班費的話題持續延燒！週二有媒體取得「吹哨者」提供給林耕仁對外爆料的資料證據，不少資深國會人士看完大驚，直呼「有違一般國會辦公室運作的常情常理」！

根據《上報》 報導，林耕仁原本宣稱8日上午要親赴調查局北部地區機動工作站提供高洪安的檢舉證據，不過卻突然取消行程，態度還大轉變，改口稱選舉應回歸市政願景討論，引發外界議論，也讓不少人更加好奇是否有所謂「吹哨者資料」。《上報》8日晚間宣稱取得吹哨者提供給林耕仁的同一份爆料檢舉，全部共15頁的帳戶名細，洋洋灑灑記載了多達445筆的收支項目。

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從《上報》公開的資料可以看到，款項日期最早從2020年高虹安就任立委後的2月15日開始，一路記錄到同年12月31日，似乎是「公積金」專用帳戶。支出項目除了用於辦公室聚餐、購買飲料零食、用品物資等基本運作開銷外，還給付委員及助理們的高鐵票、計程車資等交通費或出差費，甚至連高虹安個人洗頭、治裝、申辦護照、發給助理們的獎金、補薪、紅包禮金等，也通通由該帳戶進行請款及支付。

針對「公積金」被林耕仁指控是高虹安個人「小金庫」一事，高7日就發聲明稱，辦公室「公積金」來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非她個人的「小金庫；且國會辦公室費用五花八門，舉凡待客咖啡、茶水、糖果餅乾、便當費用和各聯繫人之間送往迎來，這些費用無需逐筆向委員申請，於是內部主要幹部自由贊助成立公積金，作為辦公室的零用金。

不少國會資深人士看完高虹安的聲明和《上報》公開的資料後，紛紛驚呼難以置信，有違一般國會辦公室運作的「常情常理」。一名資深國會主任直言，「立院公費助理的薪資組成結構僅有「本薪」及「加班費」等2大塊，怎麼可能還會有其他多餘的錢或收入來源可以捐給辦公室作『公積金』？就算是助理們『樂捐』，也不可能笨到傷自己『本』。從林耕仁公布的助理『上繳』明細金額，短短11個月內就居然總共捐了87萬5861元，其中有助理更是捐了2、30萬元，怎麼想都不太可能！」

還有另名資深人士怒轟：「高虹安的說法實在是『鬼扯淡』，有違常情常理、完全違反立院運作常態！林耕仁及吹哨者所披露的資料若為真實，屆時檢調約談高本人及被列為證人的高辦公費助理們，應該進一步釐清帳戶中的錢究竟源自哪裡？回捐上繳的助理是否有集中在特定幾個領『加班費大戶』情況？而助理們到底是『樂捐』或『不樂之捐』，有無違反勞資協議等相關法律也應查明清楚。」

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