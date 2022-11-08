高虹安稱沒有為鴻海私利推動立法 四叉貓狠狠打臉

高虹安強調自己沒有為鴻海私利推動任何立法，但網路名人四叉貓（劉宇）隨即狠狠打臉。（圖擷自劉宇臉書）

2022/11/08 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安，近日捲入以公費聘僱男友李忠庭做為助理的爭議，除了李男被爆出是在永齡基金會工作之外，高虹安還被質疑替鴻海推動相關立法，高對此已出面反駁，但網路名人四叉貓（劉宇）隨即狠狠打臉。

四叉貓今天（8日）在臉書表示，高虹安指稱她立院所有問政內容都對外公開且可受公評，強調自己沒有為鴻海私利推動任何立法，鴻海也沒有要她幫忙協助和公司有關的立法。

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不過，四叉貓挖出高虹安在2020年2月對行政院的質詢，從中可以看到高虹安直指服務型機器人在台灣的使用層面仍多侷限於飯店及購物商場，僅用於引導或搬運東西之用，顯見在宣傳推廣的工作上仍有待加強。

高虹安當時的質詢內容指出，如何提升民眾對服務型機器人之認知與接受度，將是台灣服務型機器人產業能否茁壯發展的關鍵，是以建請政府除了將資源投入工業型機器人產業的發展及運用外，服務型機器人產業也不該偏廢。

從中不難發現，高虹安相當關注服務型機器人的發展，而鴻海集團近年來持續布局的3大未來產業分別為電動車、數位健康、機器人，因此四叉貓對於高虹安「沒有為鴻海私利推動任何立法」的說法，相當嘲諷地以「喔，是喔？」做為回應。

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