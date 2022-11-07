高虹安涉詐領助理費疑雲 邱顯智呼籲：坦承錯誤

時代力量立法委員邱顯智，今晚在臉書呼籲高虹安要「坦承錯誤」，並提出三項質疑。（圖擷取自邱顯智臉書）

2022/11/07 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安遭踢爆涉嫌詐領助理費案，今又被指出要求助理上繳現金到辦公室帳戶，目前受到多方批評與糾出證據造假。時代力量立法委員邱顯智今晚（7日）在臉書上呼籲高虹安「坦承錯誤」，並提出三項仍需澄清與調查的疑點。

首先邱顯智指出，必須調查是否虛報李姓助理的立法院加班費。依照高虹安與林耕仁的說法，李姓助理另有全時段工作，且向立法院請領46小時的加辦費。但立院助理也是全時段工作，一定有工作時間重疊的日子，因此是否有時間加班，必須清查。

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接著邱顯智質疑，助理回捐薪資究竟是自願還是依照辦公室規定。他認為助理自願捐獻是常見的說詞，只要助理出面反駁委員的說法就結束了。但由於這樁爆料是內部揭弊，就算相關人士口徑一致，在助理扣掉自願捐獻的金額後，留下來的錢也差不多，因此也足以推論多的部分並非助理薪資。

最後邱顯智認為，必須查明是否涉及非法政治獻金。他指出高虹安或她的辦公室皆非合法收受政治現金的對象，若違反政治獻金法可處收受現金2倍的罰鍰。而助理若非自願或以回捐作為僱用或續聘的前提約定，同樣也違反了政治獻金法第6條：「任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。」

高虹安上週遭爆料曾與李姓助理交往，並在李姓助理離開鴻海之後聘請他擔任立法院助理；另外又遭踢爆詐領助理加班費、要求助理上繳現金到辦公室帳戶，但用途包括高虹安私人支出，形同個人小金庫，因此引來各界批評。

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