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    高虹安與「這三人」如膠似漆 馮光遠：趕快去搬板凳

    資深媒體人馮光遠。（資料照）

    資深媒體人馮光遠。（資料照）

    2022/11/08 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安近期爭議事件持續延燒，飽受各界議論。對此，資深媒體人馮光遠就提出三點見解，要大家「趕快去搬板凳」，準備等著好戲上場。

    資深媒體人馮光遠今（8）日晚間，發文透露依自己對人性的觀察，認為很多人、事情，只要牽扯到郭台銘「其發展就是令人作嘔」、牽扯到柯文哲「其過程就是不乾不淨」、牽扯到朱學恆「其結果就是自取其辱」，然而「這個叫高虹安的，跟上述三個東西都如膠似漆」。馮光遠進一步指出，今天連號稱「健康、教育、慈善」的基金會也被扯進來了，讓他忍不住直呼「大家趕快去搬板凳」。

    貼文曝光後，吸引許多準備看好戲的網友留言議論，「我昨天一次買足到選完的酒、瓜子、餅乾」、「爆米花、雞排、珍奶、滷味、洋芋片、可樂，好戲加上馮老師的好文更是精彩可期」、「好精彩的連續劇，劇情高潮迭起，演員個個賣力演出，讓我們繼續追劇看下去」、「買包爆米花帶上小椅子，慢慢看」、「這回不只置板凳 連躺椅都可以搬出來慢慢看了」；甚至有網友提及，「這樣講的話，某豬會不會連您也打」，馮光遠也回應補充「這東西竟然曾經去過我工作室，這打擊已經夠了（淚～～～）」。

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