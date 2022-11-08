高虹安曾聘國民黨文傳會副主委寫文稿 周軒：最尷尬的是張善政

國民黨文傳會副主委林家興，同時也是張善政競選團隊成員。（資料照）

2022/11/08 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安「小金庫」爭議事件持續延燒，不斷有新的事證被爆出，飽受各界議論。今（8）日政治工作者周軒也發文質疑，高虹安辦公室日前支出的薪資款項明細，竟有身為國民黨桃園市長候選人張善政競選團隊成員的林家興，讓他直呼「最尷尬的，要算是張善政了」。

周軒晚間透過臉書發文指出，根據高虹安辦公室支出明細及勞務報酬單比對，國民黨文傳會副主委同時也是張善政競選團隊成員的林家興，曾因幫忙撰寫文稿而收受高虹安辦公室的薪資所得。他透露，回顧2019年，國民黨總統初選鬧得沸沸揚揚的同時國民黨內有一批「投不下去韓國瑜」的青年，跳槽到郭台銘陣營，而林家興就是其中一位。

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周軒認為，在2022的現在，林家興掌握了國民黨的文宣機器，看到了新竹的高虹安，對於到底要幫自己身處的國民黨所提名的林耕仁，還是舊主（郭台銘）的子弟兵，想必也是讓他百感交集。他進一步分析，張善政明明是韓國瑜的換帖兄弟，自己也靠韓國瑜拉了不少桃園眷村票，結果不僅上朱學恆的直播拆自己兄弟的台，還用了一個當初打韓不遺餘力的林家興，只能說，政治沒有永遠的朋友與敵人，讓她忍不住直呼「最尷尬的，要算是張善政了」。

高虹安辦公室支出明細及勞務報酬單。（翻攝自「周軒」臉書）

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