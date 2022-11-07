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    高虹安助理自願上繳、回捐薪水？ 王婉諭打臉：當然不可能！

    時代力量立委王婉諭針對高虹安被控助理要上繳薪資疑雲表達看法。（資料照）

    時代力量立委王婉諭針對高虹安被控助理要上繳薪資疑雲表達看法。（資料照）

    2022/11/07 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今（7）日被爆立院助理要上繳現金至辦公室帳戶，高虹安辦公室發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。對此，同是立法委員的王婉諭透過臉書指出，「當然不可能！」

    時代力量立委王婉諭晚間透過臉書發文，指出高虹安國會辦公室助理爭議其中包含資料造假、工作與薪資領取不符等問題，最令她驚訝且不解的是，高虹安疑似透過多名助理將薪資、加班費回捐的方式，轉移到辦公室的「公積金」。王婉諭透露，立院辦公室內日常的經費使用狀況，舉凡辦公室內的零食、茶水，亦或是日常送往迎來的必要支出，都是辦公室工作的一部分，都從自己的帳戶裡支出，當然不可能會有助理們「自願」拿出薪水、加班費做為辦公室日常使用的情形，讓她忍不住直呼「假設這些資料屬實的話，那真的非常不妥適」。

    王婉諭表示，這樣的情況不免聯想起社工界存在許久的「薪資回捐」陋習，而高虹安對這件事的回應竟是「公積金的來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦，而自掏腰包贊助」，這種「自願說」的解釋簡直不合理到令人存疑，更是過去在類似勞動事件當中常見的辯解，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更在金錢流向上有很大的法律爭議。更嚴重的是，立法委員作為公職人員，若是公費助理發生助理回捐薪資及加班費的情事，還很有可能觸犯相關法令。

    她認為，多數的立法委員絕對不會有要求勞工「自掏腰包」來支應公務支出和委員的個人用品的情況，這種上班還要兼做功德的情況，簡直令人匪夷所思。「我呼籲高虹安委員應該要出來把事情講清楚，而不是用不著邊際的說法來閃躲回應！」

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