立院小金庫通黨產？四叉貓破解明細「馬賽克」竟有新發現

四叉貓「劉宇」晚間在臉書破解金流明細馬賽克。（翻攝自「劉宇」臉書）

2022/11/07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料民眾黨候選人高虹安助理加班費幾乎報好報滿，甚至要上繳現金至辦公室帳戶，高虹安辦公室則發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」，而網路紅人四叉貓也針對林耕仁所提供的高虹安辦公室金流明細發文，指明細中用於民眾黨代表補助費用的對象正是辦公室助理，「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨」。

網紅四叉貓「劉宇」晚間在臉書以「關於馬賽克」為題分享，文章開頭便透露「告訴大家一個秘密」，指出只要把眼睛瞇起來拉遠，就算馬賽克的文字也能被解碼，更直接把公開的民眾黨黨代表名單放在一旁比對，可見原先明細中經過馬賽克處理的高虹安辦公室補助黨代表3000元登記費用，疑似皆為同是辦公室助理的黨代表請領，讓他直呼「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨，有選上還能叫助理幫忙在黨內投票」。

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貼文曝光後，與高虹安原先聲稱助理因公務繁忙而申請加班費，卻自願捐款、贊助辦公室的說詞，而又請領黨代表登記補助費用讓人匪夷所思的手法，讓網友們看了一頭霧水，紛紛留言吐槽「民眾黨的壞果然超越藍綠」、「這群助理讓一般上班族開了眼界…可以把辛苦的加班費捐出來」、「助理申請加班費公款＞助理上繳現金贊助小金庫＞助理申請撥給自己選黨代表費用＞助理選不上黨代表公款繳回黨庫『變成黨產』」、「真的有人會把每日加班費回饋給公司當公積金嗎？何況是累到爆的加班」、「連3000元都要拗助理的公積金？難怪人家不爽啦」。

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