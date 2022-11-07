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    首頁　>　政治

    高虹安立院小金庫疑雲 宋楚瑜前文膽：辦公室有人爆料的啦！

    曾任親民黨發言人及主席宋楚瑜文膽的吳崑玉。（資料照）

    曾任親民黨發言人及主席宋楚瑜文膽的吳崑玉。（資料照）

    2022/11/07 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安今（7）日被爆助理要上繳現金至辦公室帳戶，高虹安辦公室發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」，而昨（6）日民眾黨記者會指控國民黨新竹市長候選人林耕仁所爆料的資料來源，來自國家機器或民進黨。對此，曾任親民黨主席宋楚瑜的文膽吳崑玉就在臉書發聲，「要是真有那麼厲害」、「台灣早就沒有半個匪諜了」。

    曾任親民黨發言人及主席宋楚瑜文膽的吳崑玉今日透過臉書發文，針對高虹安辦公室小金庫疑雲表示看法，指出「就是妳家辦公室有人看不下去爆料的啦」。吳崑玉認為，國家機器要是真有那麼厲害，連立委辦公室公積金的細目領據都能弄到，台灣早就沒有半個匪諜了，更進一步大嘆「沒人爆料就可繼續胡搞瞎搞嗎？」

    貼文曝光後，也吸引許多網友留言表示看法，「公道伯！」、「躺在身旁的男人都可能變心了，誰有把握工作夥伴絕不會背叛？」、「還沒完啦，他們有這麼多搞笑的事」、「把黨國那套學得透徹」、「全推給國家機器，國民黨也是民進黨側翼」。

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