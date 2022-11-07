藍營批綠營大咖為毒品酒駕里長候選人站台 鄭運鵬：不必惡意扭曲

新黨中壢區議員候選人游智彬（左）痛批市長鄭文燦為了選舉，「大事小事管透透，厝內無鼎閣無灶」，荒廢市政，呼籲鄭文燦市長回歸市政、放下選務，以桃園市民福祉為優先。（記者陳恩惠攝）

2022/11/07 20:00

〔記者陳恩惠、鄭淑婷／桃園報導〕桃市中壢區青埔里長邱姓候選人今遭新黨中壢區議員候選人游智彬爆料，利用選舉洗白，不僅是毒品酒駕慣犯，政二代的身分連民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬昨特地到青埔站台，同時，中壢青埔地區近來因詐團虐囚殺人案成了台版柬埔寨的「青埔寨」，呼籲蔡英文應回歸國政、鄭文燦別再荒廢市政。鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞則回應，

新黨發言人陳麗玲律師聯合同黨中壢區議員候選人游智彬召開記者會，揭露民進黨桃園選情危急，小英為搶救桃園市長候選人鄭運鵬這個「中國鵬」大兵，居然飢不擇食勾連毒品慣犯候選人，上至總統蔡英文，下至民進黨桃園雙鄭：鄭文燦與鄭運鵬都特別去青埔，為他合體站台；感嘆民進黨過去是清廉、勤政、愛鄉土，現在變成毒品、酒駕、在青埔，直指古有桃園三結義，今有蔡英文、鄭文燦與鄭運鵬瞎挺林志堅論文抄襲後，再度挺毒品酒駕累犯候選人的「桃園三瞎挺」。

請繼續往下閱讀...

律師陳麗玲現場展示法院判決書，痛批邱姓候選人有多次吸毒前科，還有酒駕劣行，如今在小英王朝護航下，綠營大官傾巢而出，蔡與雙鄭更是到場為邱助選，看中的是邱的背後政治勢力；她也呼籲社會要尊重更生人的職業發展，但民進黨長期綁定黑幫勢力奠定政治基礎，甚至透過不當選舉手段贏得勝選，選民需睜大眼睛檢驗。

游智彬表示，詐團虐囚殺人案竟發生在中壢青埔，從首善之區變成詐騙集團的天堂，這都是市長鄭文燦每天帶著鄭運鵬跑19個行程，哪有心力加強治安，更扯的是蔡英文已6度到桃園輔選，每次都得動用大批警力維安交管，讓警察無法維護社會治安；他也痛陳鄭文燦為了選舉「大事小事管透透，厝內無鼎閣無灶」，荒廢市政，呼籲鄭回歸市政、放下選務，以桃園市民福祉為優先。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞回應，鄭運鵬並未與里長候選人共同成立聯合後援會；他指出，6日所舉辦的青埔高鐵特區暨新住民後援會成立大會，並無限制參加對象，競選過程許多市民、民代、里長及候選人們自發支持，競選辦公室都相當感謝。

他強調，當天蔡英文總統與桃園市長鄭文燦到場，是為表達對鄭運鵬的支持，藍營議員不必惡意扭曲、抹黑；至於某里長候選人自行合成個人照片與總部的活動宣傳圖卡，為該候選人的個人行為，並非競選總部所製作發佈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法