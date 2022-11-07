吳念真、林美秀、阿爆秀18歲照 力挺18歲公民權公投過關

台灣青年民主協會今天推出《挺年輕 世代同行》18歲公民權宣傳影片。（擷自影片）

2022/11/07 20:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年民主協會今天推出《挺年輕 世代同行》18歲公民權宣傳影片，邀請導演吳念真、創作歌手阿爆、演員林美秀、作家林立青、財經專家謝金河等跨世代和跨領域名人，秀出自己18歲的青春照片，一同呼籲11月26日，支持18歲公民權並投下同意票。

影片設定的主題是《挺年輕 世代同行》，邀請紀錄片導演楊力州執導，目的是希望能透過不同領域、世代的名人，與18歲的自己對話，讓民眾感受到18歲的青年世代也渴望為自己負責，刑法和民法都已認定18歲成年負有義務的同時，應該讓年輕人享有同等的權利。

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導演吳念真回顧自己18歲時放棄升學，隻身到台北工作，為自己的人生負責，他反問「為什麼會害怕18歲的人出來，做他們的決定呢？」呼籲「我們沒有資格為他人做決定，因為自己做決定，自己才可以負責。」

演員林美秀回憶18歲時必須要養活自己，過程雖艱辛，但一步一步慢慢走，才有目前的表現，也想跟自己說「要像18歲一樣保持善良、保持好奇。」邀請大家一起在11月26日投下同意票，強調「放手才是能夠解決很多事情的開始」。

創作歌手阿爆（阿仍仍）回顧自己的音樂路，感謝當年18歲的自己，勇敢聽從自己的內心，堅持不放棄成為現在的自己，認為成年人就應該享有的公民權利，與年齡、成熟與否無關，「如果18歲不能做出正確的決定，那80歲可以做出正確的決定嗎？」

財經趨勢專家謝金河18歲時放棄當老師和警官，但從未放棄冒險精神，他表示自己同意「18歲公民權」，也呼籲台灣人「給年輕人一個行使公民投票的權利與機會」。

作家、社運工作者林立青的工地經驗，讓他知道就算努力也不一定有成果，但最重要的是要用盡全力做自己，希望「18歲公民權」通過，讓年輕人負擔義務的同時，也能夠享有權利。

青民協表示，年底修憲複決與地方大選倒數19天，近期民調顯示，同意「18歲公民權」的比例不斷上升，但距離965萬張同意票的門檻仍有一小段距離，需要所有台灣人不分世代、不分黨派共同支持。

吳念真、林美秀、阿爆秀18歲照，為青民協拍影片，力挺18歲公民權公投過關。（記者林曉雲翻攝自青民協影片）

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