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    汐止2位8年級生選里長 網友組「女力應援團」助選

    20多歲的李柏辰（右四）、李巧函（左四），在新北市汐止區參選里長，因為年輕、挑戰現任里長成為話題。6名朋友臉書串連，組成「女力應援團」，到汐止為兩人助選，引起路人關注。（圖為民眾提供）

    20多歲的李柏辰（右四）、李巧函（左四），在新北市汐止區參選里長，因為年輕、挑戰現任里長成為話題。6名朋友臉書串連，組成「女力應援團」，到汐止為兩人助選，引起路人關注。（圖為民眾提供）

    2022/11/07 20:16

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區共有83人登記參選里長，爭取50個里長職務。20多歲的李柏辰、李巧函，在新北市汐止區參選里長成為話題。6名年紀相近的朋友臉書串連，組成「女力應援團」，到汐止為兩人助選，年輕團隊上街，引起路人關注。

    李巧函參選茄苳里長，李柏辰參選長安里長，2位新人挑戰現任里長。兩人說，因為對公共事務有興趣，對於怎麼當里長也有自己的想法，所以登記參選，投入人生中的第一場選戰，尋求選民支持。

    各地都有年輕人參選里長，吸引媒體報導。綽號「News」的女子說，她在臉書和好友聊到選舉時，得知8年級生李柏辰、李巧函有勇氣參選里長，號召6人組成女力應援團，專程到汐止幫2人打氣。投票前的假日也會陪他們拜票，展現青春活力，希望能幫忙拉票。

    女力應援團6名成員都是20多歲，分住新北市不同地區。她們有些是臉書好友，有些曾有同學關係，平常就會關心政治活動，相互討論後，決定無償幫忙，成為兩人的志工。

    女力應援團成員「雅君」說，第一次陪候選人拜票，滿喜歡這樣的感覺，平常看電視新聞報導，實際參與助選活動，也才進一步了解民意代表到底要為民眾做甚麼服務。女力應援團昨天出現在汐止街頭吸引目光，還有路人隔街比手勢為她們加油打氣。

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