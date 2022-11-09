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    回憶郭台銘幫站台告誡「不能貪污」 李正皓：高虹安踩到他紅線

    李正皓認為，郭台銘十分厭惡政治人勿貪污，高虹安這次可說是踩到郭台銘的紅線。（圖擷取自李正皓臉書粉絲專頁）

    李正皓認為，郭台銘十分厭惡政治人勿貪污，高虹安這次可說是踩到郭台銘的紅線。（圖擷取自李正皓臉書粉絲專頁）

    2022/11/09 08:27

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安陷入助理費爭議，男友李忠庭更被揭露在擔任公費助理期間，年領永齡基金會600萬元，爭議持續延燒。無黨籍北市議員候選人李正皓9日上午在臉書貼文，提及鴻海創辦人郭台銘曾在2020年替他站台時，在他背上寫下「精忠報國、不能貪污」。李正皓表示，高虹安這次可說是踩到郭台銘的紅線。

    李正皓提到，2020年他參選立委時，請郭台銘來站台，其中有個橋段是郭台銘臨時起意，就是在他的背上用麥克筆寫上「精忠報國、不能貪污」。李正皓回憶：「當時他提出這個要求時，我以為他開玩笑，但郭台銘很嚴肅的跟我說了一句話：『要賺錢就不要當官，要當官就不要賺錢，從政絕對不能貪污。』」

    李正皓表示，郭台銘在背上寫字這件事他會記得一輩子，除了是提醒自己未來從政時絕不能拿「不該拿的錢」，他也發現，不管是首富還是市井小民，對於政治人物貪污一樣深惡痛絕。

    針對此次高虹安爭議，李正皓指出：「詐領助理費屬《貪污治罪條例》7年以上有期徒刑的重罪，高虹安這次不只踩到了法律的紅線，也踩到了郭台銘的紅線。」

    李正皓發文。（圖擷取自李正皓臉書粉絲專頁）

    李正皓發文。（圖擷取自李正皓臉書粉絲專頁）

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