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    首頁　>　政治

    盧秀燕10日起請假、穿中信兄弟球衣到總冠軍賽結束 蔡其昌這樣說

    蔡其昌對盧秀燕請假及穿中信兄弟衣表示沒有評論。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌對盧秀燕請假及穿中信兄弟衣表示沒有評論。（記者蘇金鳳攝）

    2022/11/08 17:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中市長盧秀燕要穿中信兄弟球衣到總冠軍賽結束，民進黨中市長候選人蔡其昌表示，沒有意見，歡迎縣市長在每一個例行賽就來支持；至於盧秀燕11月10日請假，蔡其昌說，沒有任何的評論，重點盧秀燕有沒有跑遍每一個地方，有沒有很誠懇、很認真跟市民拜託、談遠景。

    台中市長盧秀燕昨天表示應網友之邀，將穿中信兄弟球衣到總冠軍賽結束，對此，也是職棒聯盟會長的蔡其昌表示，歡迎所有的縣市首長，不管是總冠軍賽，每一個例行賽也要來支持職棒，對盧秀燕穿中信兄弟的球衣到總冠軍賽結束，他沒有任何意見，歡迎大家一起來為職棒加油。

    至於盧秀燕在11月10日請假，蔡其昌表示，盧秀燕市長何時請假對他而言沒有什麼特別的意義，有沒有請假不是重點，重點是盧秀燕有沒有跑遍每一個地方很誠懇很認真跟市民拜託。

    蔡其昌表示，他已演講800場，跑遍每一個角落握遍每一個選民的手，每一個市場都有去掃，早上他跟上班的市民揮手拜託，這個就是他的誠意，選舉「天道酬勤」，「在選舉時你都跑不到，選舉你都不肯跟市議員拜託，當選你會跟市民親近嗎？」，他表示高度懷疑，市長何時請假沒有任何的評論，重點是有沒有跟市民拜託，跟市民誠懇談遠景才是關鍵。

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