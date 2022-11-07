一晚成立3後援會 盧秀燕：「市長換人，空氣換新」做到了

台中市長盧秀燕（右二）今晚成立國際獅子會300C1區後援會，授戰旗給相挺的獅兄。（記者陳建志攝）

2022/11/07 23:43

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數不到20天，爭取連任的國民黨台中市長候選人盧秀燕今天晚上一口氣成立公車客運業、國際獅子會300C1區、青商會3個挺燕後援會，現場氣氛熱烈「凍蒜」聲不斷，盧秀燕感謝大家下班還特別來幫她加油，並說很高興媒體民調台中是全國最宜居、幸福的城市，還說4年前競選時喊出「市長換人，空氣換新」，這幾年努力改善空污，現在是空污季但天空依舊很乾淨，拜託大家在最後階段幫她拉票，讓她能順利連任。

盧秀燕今天晚上成立公車客運業挺燕後援會，強調台中的交通評比得到好成績，扮演公共運輸重要一環的市區客運功不可沒，都是在座從業人員、運將司機的功勞，並說過去4年和公車業者合作愉快，推動雙十公車政策，讓市民朋友到台中任何一個地方最多就是10元，感謝公車司機辛苦服務大家。

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台中客運執行董事李建文表示，4年來盧秀燕市長領導台中，將台中變成多采多姿的幸福城市，也為公共運輸帶來了朝氣，讓公車業者得以繼續生存，大大改善超過2000個運將的家庭環境，就算疫情嚴峻，客運業環境都比過去好，這都是盧市長帶領市府團隊努力的成果。

緊接著國際獅子會總會長洪傳貴帶領獅友們齊聚競選總部，盧秀燕說，4年前她參選時很艱困，要非常感謝獅友們的支持，還自豪執政這4年來台中成為媒體民調全台最宜居、幸福的城市，並說4年前競選時喊出「市長換人，空氣換新」，不忍心市民用自己的肺當空氣清淨機，因此4年來最重視空氣的變化，推動多項改善空污政策，包括電動公車數量全台最多，老舊汽機車換新補助也是六都最高，多管齊下解決空污，現在是空污季，但天空依舊藍天白雲，並說如果大家肯定她的施政成績，剩下10多天請大家幫忙拉票，投票當天出來投票，讓她能順利連任繼續服務大家。

最後是青商會後援會成立大會，青商會成員是來自18到40歲優秀青年人，今天代表台中市區24個分會，29個鄉鎮的青年領袖來發聲，後援會總會長趙躍輝表示，盧市長在台中執政4年，重視青年發展、傾聽青年的聲音、落實青年政策，是全國最重視青年政策的「媽媽市長」。其中「青秀樂台中」政策，針對青年人最重要的三個面向，就業、成家、創業來做我們青年的後盾，讓青年朋友畢業即就業、成家好安心、新創在台中。

台中市長盧秀燕（中）今晚成立國際獅子會300C1區後援會，感謝大家出面相挺。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕（中）今晚成立公車客運業後援會，希望大家未來4年能繼續合作。（記者陳建志攝）

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