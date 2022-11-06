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    勞工後援會成立 蔡其昌：傾聽基層心聲、翻轉台中

    勞工後援會成立大會，蔡其昌強調會傾聽基層心聲、翻轉台中。（記者許國楨攝）

    勞工後援會成立大會，蔡其昌強調會傾聽基層心聲、翻轉台中。（記者許國楨攝）

    2022/11/06 21:01

    〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌，今（6）日傍晚回到競總舉辦勞工後援會成立大會，由台中市產業總工會理事長黃文峯、台中市總工會理事長謝宗佑擔任後援會總會長，除超過500位勞工朋友參加成立大會，也是已經成立的第75個後援會，盼藉此傾聽各界基層心聲，透過螞蟻雄兵的力量，年底作伙翻轉台中。

    與會的勞動部長許銘春說，疫情期間勞動部在第一時間提出紓困政策，副院長蔡其昌、立委莊競程時刻關心進度，但疫情對經濟影響很大，這幾年台灣的基本工資漲幅高達31.9%，蔡對勞工朋友也非常關心，台中要翻轉，市政要突飛猛進，需要有魄力、行動力的蔡其昌。

    莊敬程表示，自己是勞工之子，最了解基層聲音，感謝所有勞工朋友的支持，相挺蔡其昌成為台中市長；蔡其昌表示，過去4年來，看不見台中任何的大型建設，看不見台中的進步與發展，4年前「市長換人，空氣換新」這句口號，掛滿了台中大街小巷，然而空污排名這幾年不進反退，從原本的11名掉到了12名，甚至曾經掉到第13名。

    蔡其昌表示，市民朋友期盼已久的捷運藍線至今仍未動工，盧市長對於捷運藍線的爭議也未曾解釋清楚，市政的延宕讓台中無法繼續往前，未來當選市長一定會減輕市民生活負擔，讓捷運藍線4年內動工、國中、小營養午餐免費，並興建8000戶的社會住宅，照顧更多年輕人及租屋族群，絕對不會像盧市長一樣把社會住宅用地賣給財團，讓台中房價高漲。

    蔡其昌承諾，上任後會增加敬老愛心卡的預算、讓愛心卡的使用範圍更廣、額度更多，幫大家照顧長輩，減輕年輕人的生活負擔，尤其基層勞工對社會運作非常重要，盧市長卻不重視勞工，不出席自己的勞工後援會成立，這些都是一場民主選舉不該發生的事，請大家支持2號蔡其昌，帶領台中向前行。

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