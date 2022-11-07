台中市長候選人公辦辯論會11/15舉行 無交叉詰問、由2公正人士提問

台中市長候選人公辦辯論會15日舉行，無交叉詰問，將由學者及媒體人提問。（記者蘇孟娟攝）

2022/11/07 12:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第4屆市長選舉候選人公辦電視政見會15日晚上7點舉行，台中市選委會主任委員黃崇典指出，政見發表會採辯論會方式進行，依規定無交叉詰問，在3名候選人各自申論後，會由2位公正人士分別向候選人發問，候選人就提問回答後方再各自進行結論。

台中市選委會指出，台中市第4屆市長暨市議員選舉候選人公辦電視政見發表會，將於11月15至20日透過全市5家有線電視頻道（豐盟有線CH85，另台灣佳光、大屯有線、大台中數位有線及群健有線均為CH20）播出，每場均有手語翻譯，方便聽障人士收看。

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針對各界矚目的市長候選人政見發表會，黃崇典指出，第4屆市長選舉計有3名候選人登記參選，將採辯論會方式進行，率先在11月15日（星期二）晚上7點現場直播，並同步於台中市選委會YouTube影音平台網路直播；另於11月20日（星期日）下午2時電視重播1次，歡迎民眾踴躍收看，了解各候選人政見。

黃崇典指出，此次市長公辦電視政見發表會採辯論會方式進行，依規定沒有交叉結問程序，進行方式會是主持人說明辯論會規則，接著各候選人分別進行10分鐘政見申論，再由2位公正人士分別向候選人發問，每位候選人回答5分鐘，最後給各候選人5分鐘進行結論等4個步驟，將於11月15日晚上7時現場直播，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，台中市選委會YouTube影音平台也將同步進行直播；另於11月20日下午2時電視重播1次。

黃崇典指出，至於兩名提問人是由選委會接受推薦名單後，再由台中選委會開會討論後決定，各是資深媒體人及學者，目前提問人不公開，以便公正人專心準備提問問題。

此外，市議員候選人政見發表會將於11月16至18日依選舉區分場錄影，每一候選人發表政見時間為15分鐘，第一至六選舉區訂於11月16日（星期三）；第七至十二選舉區訂於11月17日（星期四）；第十三至十七選舉區則訂於11月18日（星期五），每場每人發表15分鐘，並於11月16至20日於各該選舉區播出1次。

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