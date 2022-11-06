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    選舉才穿球衣？ 盧秀燕：球衣是中信兄弟送的

    盧秀燕表示，身上這件中信兄弟球衣不是競總做的，是中信兄弟送給她。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕表示，身上這件中信兄弟球衣不是競總做的，是中信兄弟送給她。（記者蘇金鳳攝）

    2022/11/06 18:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中信兄弟跟正與樂天桃猿隊爭職棒冠軍，中信兄弟昨天還搶下一城，市長盧秀燕昨天跑行程就開始穿中信兄弟的球衣，遭綠營批只有選舉才穿球衣？盧秀燕今天下午出席台中市原住民議員黃仁競選總部成立大會，受訪表示，這件球衣不是競總做的，是中信兄弟送給她，還在背後繡上她的名字及號碼，非常貼心。

    市長盧秀燕從昨天開穿上中信兄弟的球衣，遭綠營質疑是只有選舉才穿球衣，盧秀燕表示，這件球衣不是競總做的，是中信兄弟送給她，還貼心在背後繡上她的名字及號碼。

    盧秀燕表示，她原本就是中信兄弟的球迷，近年她和中信兄弟之間關係與協助，中信兄弟球團跟球迷也都很了解，相信台中是以擁有職棒中信兄弟為榮耀，因為中信兄弟是以台中為主場，打入總冠軍是非常不容易的事，需要大家加油。

    她也要呼籲所有愛護中信兄弟的好朋友，不管用什麼方式呈現，都要感謝，這才是支持中信兄弟的態度。

    盧秀燕競選總部則表示，盧秀燕市長長期推動各項運動賽事發展，致力打造台中成為「酷運動酷城市」，只要有台中主場賽事，盧秀燕就會穿著球隊球衣集氣力挺，支持台中隊獲勝。除了職棒的中信兄弟，還有職籃不同聯盟的夢想家球隊、台中太陽神球隊，以及排球聯賽的台中太陽神排球隊等隊伍，盧秀燕都以行動號召球迷力挺。

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