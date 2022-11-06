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    盧秀燕競選總部化身兒童樂園 上百親子到場同樂

    盧秀燕（中）今晚在競選總部舉辦親子同樂會，和現場小朋友一起參與帶動跳的活動。 （記者陳建志攝）

    盧秀燕（中）今晚在競選總部舉辦親子同樂會，和現場小朋友一起參與帶動跳的活動。 （記者陳建志攝）

    2022/11/06 21:56

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天趁著假日在競選總部舉辦親子同樂會，現場準備氣墊遊具，還安排帶動唱讓親子同樂，競選總部日前舉辦「燕子著色畫」徵圖活動，吸引100多位小朋友搭配萬聖節元素著色投稿，盧秀燕今天親自頒獎給10多位得獎小朋友，還和大家拍照展現親和力，全力搶攻親子選票。

    盧秀燕今天傍晚在競選總部舉辦親子同樂會，到場後就展現親和力，和現場上百位年輕爸媽、小朋友親密互動，參與現場帶動跳的活動，與親子共度歡樂時光，並大讚小朋友的著色畫作品創意不凡，與每一位得獎的小朋友頒獎合照。

    盧秀燕表示，自己也是母親，非常能體會年輕爸媽扶養孩子的辛苦，台中市政府不會讓爸爸媽媽孤軍奮戰，要做家長們的後盾，讓台中市民願生、敢養，過去4年已經累積許多專為年輕爸媽的政策。

    盧秀燕強調，市府推動囤房税，稅收就是要用在年輕人身上，落實居住正義，現在扶養一名0至12歲的子女，市府提供4000元房屋租金補助，以此類推最高補貼至1萬2000元。

    談起親子建設，盧秀燕表示，上任前全台中29區僅有5座公托，現在拼到第28座已經開幕招生。親子館也從4座3倍增到12座，更將原本只適用於大人的國民運動中心升級成兒童也能使用的兒童運動中心，讓年輕父母無後顧之憂，也讓小市民在台中安心成長。

    盧秀燕競選總部今天舉辦親子同樂會，邀請親子到競選總部同樂，全力搶攻親子選票。（記者陳建志攝）

    盧秀燕競選總部今天舉辦親子同樂會，邀請親子到競選總部同樂，全力搶攻親子選票。（記者陳建志攝）

    盧秀燕競選總部今晚化身為兒童樂園，現場除有氣墊遊具，小朋友還開心玩大球。（記者陳建志攝）

    盧秀燕競選總部今晚化身為兒童樂園，現場除有氣墊遊具，小朋友還開心玩大球。（記者陳建志攝）

    盧秀燕（中）今晚在競選總部舉辦親子同樂會，並頒獎給著色比賽得獎的小朋友。（記者陳建志攝）

    盧秀燕（中）今晚在競選總部舉辦親子同樂會，並頒獎給著色比賽得獎的小朋友。（記者陳建志攝）

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