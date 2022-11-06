蔡其昌再邀辯論 盧秀燕：會參加中市選委會11/15辯論會

蔡其昌今天再邀盧秀燕辯論。（圖由蔡其昌競總提供）

2022/11/06 11:48

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在豐原接受媒體採訪時表示，台北市長選舉昨天已辦電視辯論會，台中什麼時候可以和台北一樣，民主選舉辦一場政見辯論場有這麼困難嗎？這是選民的疑問，他已數十次邀請盧市長政見辯論，很多公民團體和媒體也出面邀請，盧市長不參加就是不參加；盧秀燕則回應表示，台中市選委會在本月15日有辦辯論會，她會參加。

蔡其昌今天到豐原第一公有市掃街，媒體詢問「台北市昨辦電視辯論，台中市長盧秀燕曾說台中市有公辦政見會」，對此蔡其昌說，台中市民殷切期盼，台中什麼時候可以和台北一樣，民主選舉辦一場政見辯論場有這麼困難嗎？這是選民的疑問，他已數十次邀請盧市長政見辯論，很多公民團體和媒體也出面邀請，盧市長不參加就是不參加。

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蔡其昌說，盧市長始終認為，躲在幕後，說一聲謝謝就要贏得這場選舉，沒有願景和想法，她過去4年政治承諾跳票，至今沒有任何說明，用這樣態度，辦幾場演講會就要讓有水準的市民投給她，這種機會不高。

蔡其昌再次呼籲盧市長，民主選舉，辯論就是檢驗，市民透過辯論才可以知道雙方的差距和政策的不同，牛肉在哪裡，如果堅持不辯論，躲避閃躲，無法掩蓋4年來台中沒有建設，台中正在倒退的窘境。

他說，雖然已呼籲20次，今天再加一次，再次呼籲盧市長，勇敢接受民主的選舉的辯論，民主政治下這是很正常的，台北市民可以看到精彩的辯論，台中市民什麼時候才可以跟台北市民一樣，他希望自己和盧市長的政見可以攤在陽光下，讓市民檢視。

盧秀燕今天上午參加無黨籍議員陳清龍競選總部成立大會時，媒體詢問「蔡副院長邀請你一起辯論，你會答應嗎？」盧秀燕說，台中市中選會有辦辯論會，我有勾選，如果沒有記錯的話是在本月15日，我們會參加辯論。

媒體再問「如何看台北市長辯論會？盧秀燕表示，因時間的關係昨天台北的的辯論會沒有看，不過，聽說是一場成功的辯論會，3位候選人表現很好，另外一方面，聽說蔣萬安委員有在辯論會中肯定她肯定台中市政，非常感謝他，我們一起加油。

盧秀燕表示，中市選委會15日舉辦辯論會，她會參加。（圖由盧秀燕競總提供）

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