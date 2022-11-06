台中原民議員黃仁聯合競總成立 盧秀燕致贈「火龍果加旺旺」

市長盧秀燕參加與市議員黃仁的聯合競總成立。（記者蘇金鳳攝）

2022/11/06 18:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕爭取連任的台中市長盧秀燕今日下午與原住民議員黃仁舉辦聯合競選總部成立大會，熱情的原住民鄉親穿上傳統服飾，攜家帶眷前來參加盛會，盧秀燕牽起眾人手一起跳舞，現場氣氛彷彿嘉年華盛會。

盧秀燕一上台先向頭目、長老及滿場原住民鄉親以族語問候，並表示黃仁是她的最好搭檔，更是國民黨唯一提名的平地原住民議員，請大家認明「正字標記」黃仁，平地原住民唯一推薦一定要當選！而黃仁則不喊凍蒜，改喊「一定當選、絕對當選」搭配節奏感十足的鼓聲，非常另類。

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盧秀燕表示，台中市第一處原住民住宅蓋了20年，因為有黃仁跟她的努力終於完工，太平的自強新村和霧峰的花東新村都蓋得很完善。更重要是她恢復老人健保補助，原住民朋友55歲以上就免費，還有原住民朋友使用原住民場館通通免費，加上文健站從9處大量增加到24處，以及雙十公車最遠只要10塊錢是全國最便宜，這些都是黃仁議員和她共同為原住民朋友打拚的成果。

她並強調，原住民朋友可以放心把下一個四年繼續交給他們，原住民大家族一定要團結，穩穩地把讓黃仁和林榮進留在議會，年底選舉倒數20天了，不能鬆懈。

盧秀燕致贈吉祥物「火龍果加旺旺」，象徵火力全開旺旺來，兩人深深的擁抱，祝福兩人黃仁都高票連任。

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