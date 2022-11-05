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    致詞前先喊「中信兄弟總冠軍」 盧秀燕為吳瓊華站台助陣

    台中市長盧秀燕盧今日身穿中信兄弟球衣，眾人高喊「中信兄弟，總冠軍！」為參加台灣大賽的中信兄弟加油。（記者林旻臻攝）

    台中市長盧秀燕盧今日身穿中信兄弟球衣，眾人高喊「中信兄弟，總冠軍！」為參加台灣大賽的中信兄弟加油。（記者林旻臻攝）

    2022/11/05 22:20

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕盧今（5）日身穿中信兄弟球衣，前往烏日與議員吳瓊華宣布聯合競選總部成立，立委江啟臣、議員黃仁皆來站台，眾人高喊「中信兄弟總冠軍！」為參加台灣大賽的中信兄弟加油。盧秀燕並表示，吳瓊華是烏日區唯一在地的候選人，呼籲鄉親要集中選票、唯一支持盧秀燕與吳瓊華。

    盧秀燕提到，前任市長林佳龍計畫將肉品市場搬遷到烏日，吳瓊華帶頭率領民眾去抗議，經她與吳瓊華共同努力，肉品市場確定不搬遷到烏日。盧秀燕也細數政績，包括烏日綜合社福館將啟用、10年沒調整的生育津貼從1胎1萬提升到2萬，感謝議會、議員的支持；台中7月將開始徵收囤房稅，部分稅收會作為家中有0-12歲子女的家庭租屋津貼，真正照顧青年與婦幼。

    盧秀燕表示，她與吳瓊華都是媽媽，特別重視婦幼政策，她上任前，台中市公托只有5所，烏日區更是1所都沒有，現在烏日已有1所公托營運、另1所也準備開幕；烏日區的公幼在她任內也以1所開幕、另1所正在籌備中。

    吳瓊華強調，這次競選抽中9號，符合她「在地最久、長久服務」的理念，積極爭取英語師資、旭光國小增設教室、全民運動中心及前竹區段徵收在環中路六段設高架橋等各項建設。她過去從事護理工作，關注高齡長者健康、長照等議題，及弱勢者急難救助。

    吳瓊華承諾，未來將持續用放大鏡監督市府，落實社會住宅興建與爭取公托公幼、親子館與台中鐵路雙軌高架化延伸成功站、完善捷運綠線聯外停車場等，懇請鄉親當她的後盾，讓她繼續打拼，服務鄉親。

    盧秀燕表示，吳瓊華是烏日區唯一在地的候選人，呼籲鄉親要集中選票、唯一支持盧秀燕與吳瓊華。（記者林旻臻攝）

    盧秀燕表示，吳瓊華是烏日區唯一在地的候選人，呼籲鄉親要集中選票、唯一支持盧秀燕與吳瓊華。（記者林旻臻攝）

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