得標海軍雷達發電機「洗產地」中國貨稱歐製 撈8千多萬判刑

新北地院。（資料照）

2024/11/25 10:12

〔記者王定傳／新北報導〕2019年「廣昱科技」標下海軍司令部海軍艦隊指揮部辦理的雷達發電機組3件採購案，涉以中國製的發電機組，轉至新加坡再進口台灣「洗產地」交差，還持不實文件假裝是歐洲原廠貨，撕掉簡體字貼紙通過第一階段驗收，詐得8259萬元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處廣昱科技負責人賴正興2年6月徒刑。

廣昱公司營運管理部主管林哲弘判刑1年10月、廣昱公司的關係企業「新展嘉企業有限公司」負責人何麗卿判刑1年6月，全案可上訴。

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檢調調查，2019年8月，艦指部辦理雷達採購案開標作業，該標案細分為4個標案，包含「60KW、150KW、400KW、800KW」，標案明定「發電機組須為歐美日品、零組件不得為中港澳製造、進口及轉口」。

廣昱公司提履約實績說明，表示機組均為歐洲進口，廠牌為VOLVO及MTU，承辦人審認說明合理，由廣昱各以最低標3093萬餘元、2439萬餘元及3693萬元得標3案。

廣昱公司得標後，決定除150KW發電機組12台向供貨商西班牙GE公司訂購外，其餘發電機組引擎、發電機向中國公司進貨以節省購入成本。

賴正興等3人事後夥同該公司營運管理部林哲弘、何麗卿，將中國製機組轉至新加坡「洗產地」，並偽造不實原廠製造證明文件，及出具中文出廠合格證明書「保證引擎、電頭等零組件均無中國製品無誤」等，使艦指部開標人員受騙，順利通過資格審查並得標。

檢調指第一階段驗收時，艦指部以目視方式檢查文件及發電機組，何女還事先撕毀發電機組上簡體字貼紙，致驗收人員受騙通過驗收，所獲取不法利益約8259萬餘元。

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