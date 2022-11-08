冒雨站路口、掃街拜票 蔡其昌：相信天道酬勤

蔡其昌與立委何欣純、市議員李天生、林德宇及市議員候選人張芬郁等人在大里塗城市場向攤商及民眾拜票。（記者林旻臻攝）

2022/11/08 12:18

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市今日上午細雨綿綿，民進黨台中市長候選人蔡其昌清晨7點多，在霧峰四德路口向市民問早，隨後又前往大里塗城市場拜票。蔡其昌表示，下雨對他來說感受並無不同，一直以來都是這樣拜票，有些市民經過會按喇叭、或向他揮手，他都很感謝大家對他的支持，相信天道酬勤，一步一腳印，只要把願景說清楚，讓市民知道，選蔡其昌台中市未來會不一樣，這就是他們行動的精神與意義。

蔡其昌表示，感謝立法院的好同事立委林靜儀、何欣純，以及邱議瑩、林楚茵來到台中陪自己站路口，儘管天氣不佳，團隊依然展現最大誠意，親自向每位市民懇託，懇請支持會做事、有願景的蔡其昌。

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蔡其昌強調，未來若當選市長，會增加預算整建傳統市場，讓攤商、民眾有更舒適、更安全的市場環境，提升市民到傳統市場採買的意願；推動國中小營養午餐免費，讓台中孩子吃的更豐富、更健康；長者健保補助只多不少，還要增加敬老愛心卡額度、擴大使用範圍；4年內還要興建8千戶的社會住宅，減輕年輕人、租屋族的生活負擔；捷運藍線4年內動工。

市議員李天生、林德宇及市議員候選人張芬郁提到，距離投票日只剩18天，雖然今天下雨，但行動派團隊不會因此卻步，讓大家看見我們改變台中的誠意與決心，不會像盧市長完全不向市民拜託。

李天生、林德宇、張芬郁表示，過去4年，台中沒有任何進步，大里、霧峰建設停滯更是嚴重，像是光復新村的沒落、74號快速道路橋下道路只開到大里，而對霧峰最重要的捷運橘線更是無聲無息，盧市長讓縣區邊緣化問題越來越嚴重，台中需要一個縣區出身、知道市民朋友需要什麼、願意跟台中人站在一起的市長，呼籲民眾11月26日用選票支持，讓行動派團隊能夠為台中市民服務，走向更好的未來。

民進黨台中市長候選人蔡其昌與立委林靜儀、邱議瑩、林楚茵等人今日清晨冒雨在霧峰四德路口向市民問早。（圖由蔡其昌競總提供）

蔡其昌表示，儘管天氣不佳，團隊依然展現最大誠意，親自向每位市民懇託，懇請支持會做事、有願景的蔡其昌。（記者林旻臻攝）

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