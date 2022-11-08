冒雨站路口、掃街拜票 蔡其昌：相信天道酬勤
〔記者林旻臻／台中報導〕台中市今日上午細雨綿綿，民進黨台中市長候選人蔡其昌清晨7點多，在霧峰四德路口向市民問早，隨後又前往大里塗城市場拜票。蔡其昌表示，下雨對他來說感受並無不同，一直以來都是這樣拜票，有些市民經過會按喇叭、或向他揮手，他都很感謝大家對他的支持，相信天道酬勤，一步一腳印，只要把願景說清楚，讓市民知道，選蔡其昌台中市未來會不一樣，這就是他們行動的精神與意義。
蔡其昌表示，感謝立法院的好同事立委林靜儀、何欣純，以及邱議瑩、林楚茵來到台中陪自己站路口，儘管天氣不佳，團隊依然展現最大誠意，親自向每位市民懇託，懇請支持會做事、有願景的蔡其昌。
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蔡其昌強調，未來若當選市長，會增加預算整建傳統市場，讓攤商、民眾有更舒適、更安全的市場環境，提升市民到傳統市場採買的意願；推動國中小營養午餐免費，讓台中孩子吃的更豐富、更健康；長者健保補助只多不少，還要增加敬老愛心卡額度、擴大使用範圍；4年內還要興建8千戶的社會住宅，減輕年輕人、租屋族的生活負擔；捷運藍線4年內動工。
市議員李天生、林德宇及市議員候選人張芬郁提到，距離投票日只剩18天，雖然今天下雨，但行動派團隊不會因此卻步，讓大家看見我們改變台中的誠意與決心，不會像盧市長完全不向市民拜託。
李天生、林德宇、張芬郁表示，過去4年，台中沒有任何進步，大里、霧峰建設停滯更是嚴重，像是光復新村的沒落、74號快速道路橋下道路只開到大里，而對霧峰最重要的捷運橘線更是無聲無息，盧市長讓縣區邊緣化問題越來越嚴重，台中需要一個縣區出身、知道市民朋友需要什麼、願意跟台中人站在一起的市長，呼籲民眾11月26日用選票支持，讓行動派團隊能夠為台中市民服務，走向更好的未來。